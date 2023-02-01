Dükkandan bilgisayar çalan hırsızlar yakalandı

İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Söke ilçesinde bir çamaşırhane dükkanından bilgisayar çalan hırsızlar, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Olay, Söke ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir çamaşırhane işletmesinde bilgisayar hırsızlığı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını Ü.Y. ve F.K. isimli şahısların yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Ü.Y. ve F.K.’yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.