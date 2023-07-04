Bilgisayar oyunu kanlı bitti. Anne oğluna kurşun yağdırdı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, bireysel silahlanma kaynaklı şiddet olaylarında bu yıl da artış kaydedilen ABD, bir anne ve oğlu arasında tüyler ürperten bir şiddet olayına sahne oldu.

29 Haziran akşamı silah sesi ihbarı üzerine olay yerine gelen Atlanta polisi, 17 yaşındaki genci evinde kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan gencin durumu hakkında bilgi verilmedi.

Yetkililer kısa sürede saldırganın, gencin 31 yaşındaki annesi Jaquana Butler olduğunu tespit etti.

Fox’un haberine göre Butler ve oğlu oyun konsolu üzerine tartışmaya başlamış ve kavga kontrolden çıkmıştı. Kavga sırasında Butler’ın silah çekip oğluna defalarca ateş ettiği anlaşıldı.

Olay sonrası yapılan açıklamaya göre Butler, Fulton İlçe Cezaevi’ne gönderildi. Butler’ın cinayete teşebbüsle yargılandığı bildirildi.