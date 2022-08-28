Bilgisayara format atıldıktan sonra hangi uygulamalar yüklenmelidir

Sıfırdan kurulan bir bilgisayarda temel olarak bulunması gereken bazı uygulamalar vardır. Bunlar işletim sisteminde bazı sorunlarla karşılaşmamak için ilerleyen zamanların kurtarıcısı olacaktır.

İŞTE O UYGULAMALAR

1- SÜRÜCÜ GÜNCELLEMELERİ

İlk olarak sürücülerin güncel olup olmadığına bakılmalıdır. Sürücüler otomatik olarak güncele endekslense de bazen sistem eski sürücüde kalabiliyor. İlerleyen zamanlarda bilgisayardan işlem yapılmak istendiğinde hatayla karşılşamamak için bu noktaya dikkat etmek gerekir.

2- İNTERNET TARAYICISI

Windows’un varsayılan Microsoft Edge tarayıcısını kullanmakta zorlananlar genellikle Google Chrome’u tercih etmektedir. Eğer Edge istenmiyorsa Chrome tercih edilmelidir.

3- ANTİVİRÜS PROGRAMLARI

Neredeyse her gün kullanıcı verilerinin çalındığı haberleriyle karşılaşılan bu günlerde bilgisayarda bir antivirüs programının bulunması hayati önem taşıyor olabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de bazı antivirüs programlarının kendisinin “virüs” barındırmasıdır. O sebeple uygulama indirirken, indirilen uygulamayı çok dikkatli araştırmak gerekir. Aksi halde hem veriler çalınır hem de tekrar bilgisayara format atmak gerekir.

4- OFİS PROGRAMLARI

Genellikle kurulumlarda Microsoft’un Office’in ücretli paketi yüklense de ücretsiz olan alternatifleri de bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir.

5- MEDYA OYNATMA YAZILIMLARI

Windows’un varsayılan olarak kullanıcılara sunduğu bir medya oynatma uygulaması format sonrası genellikle bilgisayarlara yüklenmektedir. VLC Media Player veya GOM Player gibi birçok yazılım öne çıkmaktadır.

6- DOSYA ARŞİVLEME UYGULAMALARI

Bilgisayarda bulunan kaybolmaması gereken bazı dosyaların mevcut olması durumunda bir dosya arşivleme uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır.

7- WİNDOWS BAKIM PROGRAMLARI

Sistemdeki bazı gereksiz dosyalar, çerezler ve bilgiler düzeni olarak silinmelidir. Burada devreye giren Windows bakım programları kullanıcılar için bilgisayarın ömrü açısından oldukça önem taşımaktadır.