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Bilgisayar satışları çöktü. Apple rekora koşuyor

Bilgisayar satışları her geçen gün düşmeye devam ediyor. Ancak Apple duruma inat satış rekorları kırmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:28
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Apple bilgisayar satışında rekor kırdı

Bilgisayar satışları çöktü. Apple rekora koşuyor
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Yapılan araştırmalara göre, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık 75 milyon adet PC satışı gerçekleştiği açıklandı. Tablonun en üst sırasında 16,8 milyon adetle Lenovo yer aldı, Çinli teknoloji devinin pazar payı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %0,40 oranında gerileyerek %22,70’e düştü.

Düşük bilgisayar satışlarına rağmen Apple rekor kırmaya devam ediyor.

İkinci sırada bulunan HP 12,7 milyon adet satışla pazar payının %17,10’unu elinde bulundururken üçüncü sırada ise 11,9 milyon adetle Dell yer aldı. Ancak Dell için tehlike çanlarının çalmaya başladığı belirtildi. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde Dell’in pazar payı %17,40’ken kendisinden sonra gelen Apple’ın pazar payı %8,20 civarındaydı. Ancak 2022 yılının üçüncü çeyreğine baktığımız zaman Apple’ın pazar payını 10,06 milyon adetle %13,50’ye çıkarttığını Dell’in ise %16,10’a düştü.

Apple’ın satışındaki artış sürerse birkaç çeyrek daha sürdürürse, dünyanın en çok PC satışı yapan 3. markası olacak. Apple bu yılın üçüncü çeyreğinde %40,20 gibi inanılmaz bir artış yakaladı.

TeknolojiOku’dan alınan bilgilere göre; en çok PC satan ilk 5 marka arasında artış yaşayan tek markanın Apple oldu.

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