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Bilim insanları dünyanın sonunun ne zaman geleceğini açıkladı. Çok az süre kaldı. Eyvah gençler yakalanacak

1973'te bir grup bilim insanının bir araya gelerek geliştirdiği ‘Birinci Dünya’ adlı süper bilgisayar, dünyanın sonunun ne zaman geleceğine dair tarih verdi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:09
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Bilim insanlarının geliştirdiği süper bilgisayar dünyanın sonunun ne zaman geleceğini açıkladı

Bilim insanları dünyanın sonunun ne zaman geleceğini açıkladı. Çok az süre kaldı. Eyvah gençler yakalanacak
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1973’te üretilen bir süper bilgisayar gelişmiş algoritması sayesinde, yaşamın nasıl son bulacağına dair tahminlerde bulundu. Doğum oranları ve kirlilik seviyeleri gibi çeşitli faktörleri hesaba katan süper bilgisayar korkutan bir sonuca vardı.

2050 YILINA DİKKAT

2020 için gezegenin durumunun son derece kritik olacağı belirtildi. Süper bilgisayar verilerinde “Bu konuda hiçbir şey yapmazsak, yaşam kalitesi sıfıra iner. Kirlilik o kadar ciddi hale gelecek ki insanları öldürmeye başlayacak ve bu da nüfusun azalarak 1900'dekinden daha düşük hale gelmesine neden olacak. Bu aşamada, 2040-2050 civarında, bu gezegende bildiğimiz şekliyle uygar yaşam sona erecek" ifadelerini kullandı.

SÜPER BİLGİSAYARIN ADI: 'BİRİNCİ DÜNYA'

Club of Rome tarafından görevlendirilen ve “Birinci Dünya” olarak adlandırılan cihaz, daha temiz arabalar sürmenin ve doğum oranlarını düşürmenin çok küçük bir değişiklik olduğu ve dünyanın hayatta kalmasını sağlamak için yetersiz olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

ASTROFİZİKÇİLER DE KIYAMET TAHMİNİNİ DESTEKLEDİ

Bu süper bilgisayarın insanlık için tahminleri, ülkenin en seçkin astrofizikçilerinden biri olan Astronom Royal Martin Rees tarafından doğrulandı. Rees, iklim değişikliğinden teknolojiye aşırı bağımlılığa kadar feci tehditlerin insanlığın hayatta kalmasını zorlaştıracağını iddia etti.

2020'DE YAŞANAN İKLİM KRİZİNİ BİLMİŞTİ

Profesörler tarafından oluşturulan süper bilgisayar, 2020 yılından itibaren dünyada iklim krizi yaşanacağını tahmin etmiş ve bu tahmininde yanılmamıştır.

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abdusselim
9.11.2022 11:39
Bişey olmazzzzz  
 
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