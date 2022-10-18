Bu zamana kadar görülen en parlak ışık tespit edildi. 18 trilyon volt güce sahip

Uzmanlar, şu ana kadar görülen en parlak ışığı görüntüledi. Işık hakkında konuşan bilim insanları kara deliğin oluşumu tarafından bu ışığın tetiklendiğini belirtti.

Araştırmalarda elektromanyetik radyasyonun en yoğun biçimi olan gama ışınları patlamasının ilk olarak 9 Ekim'de yörüngedeki teleskoplar tarafından tespit edildiğinin altı çizildi. Ardından gelen parıltının hala dünya çapında bilim insanları tarafından izlendiği açıklandı.

"YÜZYILDA GÖRÜLEN BİR OLAY"

Şili'deki Gemini Güney teleskobunda kızılötesi aletler kullanarak ışığı gözlemleyen Brendan O'Connor, konuyla ilgili açıklamalarında "Hem foton miktarı hem de bize ulaşan fotonların enerjisi açısından gerçekten rekor kırıyor.'Bu kadar yakın ve bu kadar parlak bir ışığı izlemek, gerçekten yüzyılda bir görülen bir olaydır” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ'TEN 30 KAT DAHA BÜYÜK BİR YILDIZ ÖLDÜ

Yüzlerce saniye süren patlamalarının Güneş’ten 30 kat daha büyük olan yıldızların ölmesinden kaynaklandığının düşünüldüğünün altı çizildi.

Süpernova aşamasında olan yıldız bir kara deliğe çöktü. Sonrasında deliğin etrafındaki bir diskte madde oluşuyor ve hareket eden bir enerji halinde dışarı püskürdü.

DÜNYA'DAKİ UZUN DALGA RADYO İLETİŞİMİNİ ETKİLEDİ

Söz konusu olayın 18 trilyon voltluk rekor bir enerji taşıyan fotonlarını serbest bıraktığı ve Dünya'nın iyonosferindeki uzun dalga radyo iletişimini etkilediği açıklandı.

GÜNEŞ'İN TÜM ÖMRÜ BOYUNCA ÜREETİĞİ ENERJİ MİKTARI KADAR

O'Connor, "Gama ışını patlamaları genel olarak birkaç saniye içinde Güneş’in tüm ömrü boyunca ürettiği aynı miktarda enerjiyi serbest bırakır ve bu olay en parlak gama ışını patlamasıdır" açıklamalarında bulunurken GRB 221009A olarak bilinen bu gama ışını patlaması, ilk olarak NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu, Neil Gehrels Swift Gözlemevi ve Rüzgar uzay aracı dâhil teleskoplar tarafından tespit edildi.