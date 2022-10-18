﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı

Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elektrik direğine yapıştırılan nöbetçi eczanelerin adreslerinin yazılı olduğu kağıdı çaldı. Çevreden arabaların geçmesine bile aldırmayan şüphelinin hırsızlık anı mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.(İHA)

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