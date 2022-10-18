O ilde simide tarihi zam talebi: Artık simit yemek de lüks olacak

Edirne’nin Süloğlu ve Uzunköprü ilçe esnafı simidin satış fiyatına yüzde 75 zam istedi. EDESOB Başkanı Kemal Cingöz ise esnafın talebinin yerinde olmadığını ifade ederek, "O fiyatı talep ediyorlar ama vermemiz mümkün değil" dedi.

"VATANDAŞI DA BİR YERDE DÜŞÜNMEMİZ GEREKİR"

ANKA'da yer alan haberde, Cingöz, yaptığı açıklamada, simide istenen 7 liranın çok fazla olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"7 TL olarak simidin yapılması talep etmektedirler. Tabii ki biz esnafın temsilcisiyiz. Esnafın mağdur olmasına asla ve katta gönlümüz razı olmaz. Ama vatandaşı da bir yerde düşünmemiz gerekir. Şu an 7 lira simit fiyatı demek bana göre yani gülmekten kendimi alamıyorum. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. O fiyatı talep ediyorlar ama vermemiz mümkün değil. Kaldı ki, şu an eğer ki verilecek konjonktür oluşmuş olsa bile yılbaşından önce hiçbir şeye zam vermeyi düşünmüyorum. Çünkü yılbaşında neyin ne olacağını hep beraber bekleyip göreceğiz. Asgari ücretle beraber fiyatlarda nasıl bir yere evrilme olacak? O zaman tabii ki esnafı mağdur etmeyiz. Gereken neyse makul ölçülerde de veririz. 'Ben' derken bu da yanlış anlaşılmasın. Bizim de bir yönetim kurulumuz var. Bu benim şahsi kanaatimdir. Ama onu da şöyle yorumlayabiliriz. Yönetim kurulu da herhalde 'benim dediğimi kıracak hali yok' diye düşünüyorum.

"O ZAMAN ANLAYABİLİRDİM"

Gerekçeleri canları öyle istemiş canım. Bu işin gerekçesi yok. Hadi ‘5 lira derler’ anlayabilirim. ‘Enerjiye zam geldi:’ diyorlar. Tamam geldi. Akaryakıta zam geldi. İyi ama biz onlara fiyat verdiğimiz zaman akaryakıt bugünkü fiyatların üzerindeydi. Akaryakıtta biliyorsunuz ki 30 liradan 22 liraya bir gerileme oldu. Şu anda da 28 lira bandında. Akaryakıt 40 lira olurdu. O zaman anlayabilirdim. ‘Akaryakıta zam geldi. İşte bizim arabalarımız dağıtımda maliyet yaratıyor' diyebilirlerdi. Ama verdiğimiz fiyatın olduğu günün üzerinde değil akaryakıt fiyatlarında."

"ÇOK FAZLA ALAMIYORUZ"

Vatandaş Deniz Sayacı, eskiden daha fazla simit alabildiğini şimdi kısıtladığını belirterek, "7 lira olması aşırı pahalı bence. Ben öyle düşünüyorum. Şu an ‘Ben 4 lira’ diye biliyorum. Zaten ekonomik kriz var. İnsanların alım gücü çok düştü. Bence kötü bir fikir. Ama esnafı da düşünmek lazım. Malzemeler çok pahalandı. Onların da bir nevi döndürmesi lazım kendini. Bence 7 lira çok pahalı. Ben alabiliyorum ama çok fazla alamıyorum. Eskiden daha çok alabiliyorduk. Şu an kısıtlamak zorunda kaldık. Çok fazla alamıyoruz" dedi.

"İNSANLARA YAZIK"

Vatandaş Kamuran Coşkun da bir simide 7 liranın çok fazla olduğunu belirterek, "Ekmek 4 lira, simit 7 lira. Bu ayıp bir şey yani. Bilemiyorum. İnsanlara yazık. Bu tek elden olmaması lazım. Milletin görüşünü de almak lazım. 7 liraya simit mi olurmuş? Kaç gram un, ne kadar susam kullanıyorsun. ‘Hadi susamlı simit 7 lira.’ Dedik. Kaba simit de 7 lira. Onda susam yok. Bu insanlara yazık" dedi.