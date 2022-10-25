Evrenin en yumuşak gezegeni keşfedildi

Dünya'dan yaklaşık 580 ışık yılı uzaklıktaki soğuk, kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen ve TOI-3757 b olarak adlandırılan bir gezegenin, şimdiye kadar keşfedilen en yumuşak gezegen olduğu ifade edildi.

150 bin kilometre çapındaki yıldızın, Jüpiter'den biraz daha büyük ve her 3,5 günde bir ana yıldızının yörüngesinde döndüğü açıklandı.

Bilim insanları TOI-3757 b'nin ortalama yoğunluğunun, suyun yoğunluğunun yaklaşık 4'te birine eşit olduğunu ve küp başına 0,27 gram düştüğünü hesapladı.

Gezegenin etrafında döndüğü yıldızlar sabit bir oranla, hidrojeni çekirdeklerinde helyuma dönüştürmektedir. Güneş'e kıyasla daha soğuk olsa da güçlü alevlerle patlayabildiği için etraflarında nadiren gezegenler oluşmaktadır.

Carnegie Bilim Enstitüsü Earth and Planets Laboratory'den (Dünya ve Gezegenler Laboratuvarı) araştırmacı Shubham Kanodia konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Geleneksel olarak, dev gezegenlerin kızıl cüce yıldızların etrafında zor oluştuğu düşünülür" ifadelerini kullandı.

Bu yıldızlardan daha uzaktaki dev gezegenleri bulan Doppler incelemesinden alınan küçük örnekleri inceleyen bilim insanları gaz gezegenlerini hatasız şekilde bulacak kadar büyük bir gezegen örneğine sahip olmadıklarını belirtti.

Yumuşak gezegen, bazı gizemlerle doludur. Örneğin gezegenin, nasıl düşük yoğunlukta oluştuğudur.

İkinci sır ise gezegenin hafif eliptik yörüngesinin, yıldızına yaklaştığında aşırı derecede ısınmaya yol açması ve gezegenin atmosferini şişirmesidir

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacı Jessica Libby-Roberts, "NASA'nın yeni James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak bu gezegenin atmosferine yönelik yapılacak gelecekteki olası gözlemler, onun kabarık doğasına ışık tutmayı sağlayabilir" açıklamasında bulundu.