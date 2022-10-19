Mars'taki yaşam kendi kendini yok etmiş olabilir

Araştırmacıların iddialarına göre Mars’ta yaşamış olan mikroskobik canlılar yaklaşık 3,7 milyar yıl önce hidrojen tüketip ve metan üretiyordu. Bilim insanları bu savın üzerine gitti ve bu varlıkları bilgisayar simülasyonlarında canlandırıldı.

Hakemli bilimsel dergi Nature Astronomy'de yayımlanan açıklamalarda simülasyonlar, Marslıların, Dünya'da olduğu gibi kendi gelişimlerine uygun bir ortam yaratmak yerine, iklim değişikliğine neden olarak atmosfere zarar vermiş olabileceğini buldu.

KENDİ YAŞAMLARINI NASIL YOK ETTİLER?

Fransa'daki l'Ecole Normale Supérieure Biyoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, yaşamın Dünya'da gelişip Mars'ta yok olmasını iki nedene bağladı:

Gezegenlerin atmosferlerindeki gaz bileşimleri ve Güneş'ten uzaklıklarının birbirinden farklı olması.

Güneş'ten daha uzakta olan Mars, yaşama uygun sıcaklıkları korumak için karbondioksit ve hidrojen gibi ısı tutan sera gazlarına daha bağımlıdır.

Kızıl Gezegen'deki yüzey sıcaklıkları 10 ila 20 dereceyken, metan gazı sebebiyle eksi 57 dereceye kadar düştü. Böylece mikroskobik canlılar gezegen kabuğunun daha sıcak derinliklerine kaçtı.

NASA'nın Curiosity uzay aracı ve Kızıl Gezegen'in yörüngesindeki uydular daha önce metan izlerini tespit etti. Bu izler mikroskobik canlıların gezegende halen var olabileceğini düşündürdü.

Araştırmanın başyazarı Boris Sauterey, "Yaşamın bileşenleri evrenin her yerinde" açıklamalarında bulundu. Sauterey açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

Yani evrende yaşamın düzenli olarak ortaya çıkması mümkün. Ancak gezegenin yüzeyinde yaşanabilir koşulların sürdürülememesi, neslinin çok hızlı bir şekilde tükenmesine neden olur. Biyosfer kendi kendini yok eden bir etki yaratabilir.