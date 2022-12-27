Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Birden çok virüs dolaşımda

DHA’nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Özlü riskli gruplarda korona virüs ve grip aşılarının yapılması gerektiğini belirterek, “Birden çok virüs şu anda dolaşımda ve bu döngüsel olarak da tekrarlayabilir. Yani bir enfeksiyonu geçiriyorsunuz, iyileşiyorsunuz ardından başka bir virüs de tekrar enfeksiyon olabiliyor. Onun için influenza ve Covid aşısı risk gruplarında mutlaka yapılmış olmalı” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kış aylarının gelmesiyle birlikte üst solunum yolu ve Covid-19 enfeksiyonlarında artışlar yaşandığına dikkat çekerek grip ve korona virüs aşılarının özellikle riskli gruplarda yapılması gerektiğini söyledi.

Virüslerin çoğaldığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Birden çok virüs şu anda dolaşımda ve bu döngüsel olarak da tekrarlayabilir. Yani bir enfeksiyonu geçiriyorsunuz, iyileşiyorsunuz ardından başka bir virüs de tekrar enfeksiyon olabiliyor. Bu şekilde özellikle çocuklarda bunu çok görürsünüz. Kreş çocuklarında, anaokulu çocuklarında hiçbir türlü enfeksiyonu anlatamıyor, ikide bir enfeksiyonla çocuk karşılaşıyor. Tabii bu aileye de yansıyor. Özellikle risk gruplarına da yansıyor. Onun için influenza aşısı yani grip aşısı, Covid aşısı risk gruplarında mutlaka yapılmış olmalı. Yani hâlâ geç değil, grip aşıları yine yapılabilir” diye konuştu.

“SALGIN MUHTEMELEN NİSANA KADAR SÜRECEK”

Yapılan aşıları koruyuculuğun 10 ila 15 gün içerisinde devreye girdiğini aktaran Prof. Dr. Özlü, “O açıdan şimdi yapılırsa faydası olur. Çünkü bu salgın muhtemelen Nisan ayına kadar devam edecek. Yani ocak ayında, şubat ayında da vaka artışının devam edeceğini düşünüyorum ben. Marta doğru belki bir miktar azalma başlayabilir ama nisan sonuna kadar vakalar görülmeye devam edecek. O bakımdan grip aşılarını hâlâ yaptırmamış olanlar varsa yaptırabilirler. Risk grupları özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, gebeler bunlar mutlaka aşılarını yaptırmalı. Covid aşılarını da yine risk grupları için söylüyorum özellikle son aşıdan sonra 6-8 ay geçmişse tekrar bir hatırlatıcı doz yapılmasında fayda var risk grupları için” ifadelerini kullandı.

