27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Birden çok virüs dolaşımda

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Birden çok virüs dolaşımda

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Birden çok virüs şu anda dolaşımda ve bu döngüsel olarak da tekrarlayabilir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:11
Takip Et

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı: Birden çok virüs dolaşımda

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Birden çok virüs dolaşımda
+
Aa
-

DHA’nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Özlü riskli gruplarda korona virüs ve grip aşılarının yapılması gerektiğini belirterek, “Birden çok virüs şu anda dolaşımda ve bu döngüsel olarak da tekrarlayabilir. Yani bir enfeksiyonu geçiriyorsunuz, iyileşiyorsunuz ardından başka bir virüs de tekrar enfeksiyon olabiliyor. Onun için influenza ve Covid aşısı risk gruplarında mutlaka yapılmış olmalı” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kış aylarının gelmesiyle birlikte üst solunum yolu ve Covid-19 enfeksiyonlarında artışlar yaşandığına dikkat çekerek grip ve korona virüs aşılarının özellikle riskli gruplarda yapılması gerektiğini söyledi.

Virüslerin çoğaldığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Birden çok virüs şu anda dolaşımda ve bu döngüsel olarak da tekrarlayabilir. Yani bir enfeksiyonu geçiriyorsunuz, iyileşiyorsunuz ardından başka bir virüs de tekrar enfeksiyon olabiliyor. Bu şekilde özellikle çocuklarda bunu çok görürsünüz. Kreş çocuklarında, anaokulu çocuklarında hiçbir türlü enfeksiyonu anlatamıyor, ikide bir enfeksiyonla çocuk karşılaşıyor. Tabii bu aileye de yansıyor. Özellikle risk gruplarına da yansıyor. Onun için influenza aşısı yani grip aşısı, Covid aşısı risk gruplarında mutlaka yapılmış olmalı. Yani hâlâ geç değil, grip aşıları yine yapılabilir” diye konuştu.

“SALGIN MUHTEMELEN NİSANA KADAR SÜRECEK”

Yapılan aşıları koruyuculuğun 10 ila 15 gün içerisinde devreye girdiğini aktaran Prof. Dr. Özlü, “O açıdan şimdi yapılırsa faydası olur. Çünkü bu salgın muhtemelen Nisan ayına kadar devam edecek. Yani ocak ayında, şubat ayında da vaka artışının devam edeceğini düşünüyorum ben. Marta doğru belki bir miktar azalma başlayabilir ama nisan sonuna kadar vakalar görülmeye devam edecek. O bakımdan grip aşılarını hâlâ yaptırmamış olanlar varsa yaptırabilirler. Risk grupları özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, gebeler bunlar mutlaka aşılarını yaptırmalı. Covid aşılarını da yine risk grupları için söylüyorum özellikle son aşıdan sonra 6-8 ay geçmişse tekrar bir hatırlatıcı doz yapılmasında fayda var risk grupları için” ifadelerini kullandı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
6
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.