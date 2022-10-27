Bilirkişi üçüncü kez 'suçsuzdur' dedi. Yalova Belediye başkanı yine görevini iade edilmedi.

Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davada Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tamamı tutuksuz yargılanan Salman ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç ve traf avukatlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Veli Ağbaba ile 30'a yakın milletvekili ve çevre illerden gelen il başkanları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Belediyede 2009-2014 yıllarına ait işlemlerle ilgili dosyanın bu davayla birleştirilmesi nedeniyle 4 sanığın eklenmesiyle sanık sayısı 38'e yükseldi.

Vefa Salman'ın avukatı, mahkemeye sunulan raporların lehlerine olduğunu ve davanın çok fazla uzayacağını belirterek, bundan dolayı müvekkilinin dosyadan bağımsız yargılanması talebinde bulundu.

Görevinden uzaklaştırılan ve tutuksuz yargılanan Vefa Salman’ın avukatı Deniz Baykal savunmasında “Müvekkilim Vefa Salman suçsuzdur. Görevine iade edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Salman için hazırlanan üçüncü bilirkişi raporunda da “suçsuzdur” denildi.

Bilirkişi raporuna rağmen mahkemenin göreve iade talebini reddetmesine CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır tepki gösterdi. Başarır, “Bu yaptığınız doğru değil, burada adalet falan yok” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin talebi reddetmesi sonrası salonda duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrıldı.

Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapattı. Bunun üzerine duruşma, kapalı devam etti.

Muharrem Erkek, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın 2,5 yıldır devam ettiğini söyledi.

Dosyadaki raporların Salman'ın lehine olduğunu savunan Erkek, "2014 öncesi için de dava açıldı. Şimdi de dosyaları birleştirdiler. Tekrar raporlar alınacak, yargılama uzamaya devam edecek. Dün İçişleri Bakanlığı'nın önünden seslendik, bugün de Yalova Adliyesi'nin önünden sesleniyoruz. Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman'ı derhal göreve iade edin." dedi.

Erkek, mahkeme salonunu terk etmelerine de değindi.

Yalova halkının iradesinin gasp edildiğini vurgulayan Erkek, "Artık tahammülümüz kalmadı. Herkes cesur olsun, hukuk içinde hareket etsin ve şunu da hiç kimse unutmasın; hukuk her şeyi sonuna kadar takip eder, edecektir de." ifadelerini kullandı.

Seyit Torun ise Salman'ın Yalovalıların iradesiyle göreve geldiğini belirterek, "Halk iradesini gasp etmek isteyenler, adliye ya da bakanlık koridorlarında bu yetkiyi almaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Asla yılmayacağız." dedi.