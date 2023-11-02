Biliyor musun sen korkaksın... Dünya barışına zarar veriyorsun!..

Bay Netanyahu,

Bir Yahudi olarak, en çok da sen barışı savunacakken…

En çok da sen çocuklara sahip çıkacakken, yıllardır:

Filistinli bebekleri…

Çoluk-çocuğu…

Kadını kızları yüreğin zerre sızlamadan, vicdanının kapısına kilit vurup, onlara kurşun yağdırıyorsun!..

*

Biliyor musun Bay Netanyahu?

Sen, sahiden korkaksın…

Önce kendinden korkan, yaşamını savaş, kin ve düşmanlık üzerine kurgulamış bir Hitler modelisin.

Çünkü Hitler:

Çoluk-çocuk…

Kadın-kız…

Yaşlı-genç…

Okumuş-cahil…

Eline geçen ne kadar Yahudi varsa, onları öldürürken, nasıl vicdanı hiç sızlamamışsa, sen de verdiğin emirlerle insanlıktan çıkmış biri olarak anılacak ve lanetleneceksin.

*

Çünkü sen, bu bir aya yakın zaman içinde:

Henüz yaşını doldurmamış 133…

1 ve iki yaşlarında 311olmak üzere, 444 bebeğin ölümüne neden olmuşsun!..

Çünkü 3 yaşında 171…

4 -13 yaş aralığında bin 527…

14-17 yaş aralığında 523 çocuk, senin yüzünden hayatlarını kaybetmişler.

Ve bu ölen canlar, sadece bebekler ve çocuklar.

Bu kısa sürede toplam, 2 bin 262 insanı öldürürken, 60 yaş üstü de 462 insanı öldürmüşsün?

Nasıl, mutlu musun?

*

Yetmedi, savaşla ilgisi olmayan görev halindeki 63 BM çalışanını (gözlemcisini) ve 36 gazeteci öldürmüşsün.

O nedenle de sen bir savaş suçlususun?

*

Yok yok!..

Benim aklım almıyor Bay Netanyahu!

Sen ve senin gibi varlık nedenlerini savaşa…

Kargaşaya…

İnsanların ölümüne bağlayanlar, ancak dünyayı kana bulayabilirler!..

Çünkü her ikimizin de Yaradan’ı olan; sizin ‘Tanrı’; benim ‘Allah’ dediğim Yaratıcı, öyle bir Yaratıcı ki; yerdeki karıncanın rızkını dahi düşünürken, nasıl olur da Tevrat’ınızda ‘Sabilerin ve günahsız çocukların dahi öldürülmesini ister,’ açıklanabilir bir şey değil.

*

Biliyor musun, sen; Filistinlileri öldürmeye kodlanmışsın çünkü.

Seni kodlayanlar, sana desteğini verdikten sonra, öldürmeye hep devam edeceksin.

*

Ve biliyor musun, tarih seni ve seni kodlayanları nefretle anacak.

Zaten şimdiden; kendi ülke halkın dahil, bütün dünyada nefretle anılıyorsun.

Ve o masum Filistinli sabilerin…

Filistinli çocuk kızların ve çocuk oğulların vebali, senin omuzlarında…

Sen yaşadığın sürece ne kendine…

Ne halkına…

Ne bulunduğun coğrafyaya…

Ne de dünyaya huzur vereceksin…

Bilmem farkında mısın?

*

Yeter!..

Lütfen!...

Durdur artık şu lanet olası savaşı.

Durdur ki senin yüzünüzden daha fazla küçük, büyük ne İsrailli ne Filistinli masum insanlar ölsünler.

*

Biliyor musun, sahiden de sen, dünya barışına hep zarar veriyorsun!..