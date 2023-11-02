Yunus Arıkan
Biliyor musun sen korkaksın... Dünya barışına zarar veriyorsun!..
Bay Netanyahu,
Bir Yahudi olarak, en çok da sen barışı savunacakken…
En çok da sen çocuklara sahip çıkacakken, yıllardır:
Filistinli bebekleri…
Çoluk-çocuğu…
Kadını kızları yüreğin zerre sızlamadan, vicdanının kapısına kilit vurup, onlara kurşun yağdırıyorsun!..
*
Biliyor musun Bay Netanyahu?
Sen, sahiden korkaksın…
Önce kendinden korkan, yaşamını savaş, kin ve düşmanlık üzerine kurgulamış bir Hitler modelisin.
Çünkü Hitler:
Çoluk-çocuk…
Kadın-kız…
Yaşlı-genç…
Okumuş-cahil…
Eline geçen ne kadar Yahudi varsa, onları öldürürken, nasıl vicdanı hiç sızlamamışsa, sen de verdiğin emirlerle insanlıktan çıkmış biri olarak anılacak ve lanetleneceksin.
*
Çünkü sen, bu bir aya yakın zaman içinde:
Henüz yaşını doldurmamış 133…
1 ve iki yaşlarında 311olmak üzere, 444 bebeğin ölümüne neden olmuşsun!..
Çünkü 3 yaşında 171…
4 -13 yaş aralığında bin 527…
14-17 yaş aralığında 523 çocuk, senin yüzünden hayatlarını kaybetmişler.
Ve bu ölen canlar, sadece bebekler ve çocuklar.
Bu kısa sürede toplam, 2 bin 262 insanı öldürürken, 60 yaş üstü de 462 insanı öldürmüşsün?
Nasıl, mutlu musun?
*
Yetmedi, savaşla ilgisi olmayan görev halindeki 63 BM çalışanını (gözlemcisini) ve 36 gazeteci öldürmüşsün.
O nedenle de sen bir savaş suçlususun?
*
Yok yok!..
Benim aklım almıyor Bay Netanyahu!
Sen ve senin gibi varlık nedenlerini savaşa…
Kargaşaya…
İnsanların ölümüne bağlayanlar, ancak dünyayı kana bulayabilirler!..
Çünkü her ikimizin de Yaradan’ı olan; sizin ‘Tanrı’; benim ‘Allah’ dediğim Yaratıcı, öyle bir Yaratıcı ki; yerdeki karıncanın rızkını dahi düşünürken, nasıl olur da Tevrat’ınızda ‘Sabilerin ve günahsız çocukların dahi öldürülmesini ister,’ açıklanabilir bir şey değil.
*
Biliyor musun, sen; Filistinlileri öldürmeye kodlanmışsın çünkü.
Seni kodlayanlar, sana desteğini verdikten sonra, öldürmeye hep devam edeceksin.
*
Ve biliyor musun, tarih seni ve seni kodlayanları nefretle anacak.
Zaten şimdiden; kendi ülke halkın dahil, bütün dünyada nefretle anılıyorsun.
Ve o masum Filistinli sabilerin…
Filistinli çocuk kızların ve çocuk oğulların vebali, senin omuzlarında…
Sen yaşadığın sürece ne kendine…
Ne halkına…
Ne bulunduğun coğrafyaya…
Ne de dünyaya huzur vereceksin…
Bilmem farkında mısın?
*
Yeter!..
Lütfen!...
Durdur artık şu lanet olası savaşı.
Durdur ki senin yüzünüzden daha fazla küçük, büyük ne İsrailli ne Filistinli masum insanlar ölsünler.
*
Biliyor musun, sahiden de sen, dünya barışına hep zarar veriyorsun!..
Biliyor musun sen korkaksın... Dünya barışına zarar veriyorsun!..
Durdurulamıyor!.. Sanırım durdurulamayacak da!..
Laik Cumhuriyetimizin 100. yılını…
Çocukça düşünelim dünya güzelleşsin!..
Dünyanın huzurunu siz bozuyorsunuz!..
“…muş” gibi yapıyorlar, ama mutlu değiller
Sayın Mehmet Şimşek emekliye müjde verdi!..
Allah hepimizin müstahakkını versin!
Özür diliyorum kendimden ve dahi okurlarımdan!..
Hayat fark edilsin istiyorum!..
YUSUF