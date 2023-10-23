Bin 400'den fazla Afrikalı göçmen İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaştı

Editör: Ersoy Özdem
Yetkililer yaptığı açıklamada, bu hafta sonu 1.400'den fazla Afrikalı göçmenin İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaştığını, tek bir teknenin 321 kişiyi getirdiğini söyledi.
Yetkililer, eski Twitter hesabı olan X'te Cuma gecesi ile Pazar sabahı arasında toplam 1.457 göçmenin Batı Afrika kıyısı açıklarındaki İspanyol adalarına ulaştığını belirterek, son dönemde gelenlerin sayısındaki artışa katkıda bulundu.
Acil servis sözcüsü, gelenlerin hepsinin Sahra altı Afrika'dan geldiğini söyledi.
İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan alınan son veriler, 1 Ocak ile 15 Ekim tarihleri arasında Kanarya Adaları'na 23.537 göçmenin ulaştığını gösteriyor.