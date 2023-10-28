Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına özel vize hazırlığı. Anlaşma taslağı sızdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis ile Ankara’da bir araya geldi. Ankara’da yapılan görüşmede, adalar ile ilgili müzakerelerin detayları Yunan basınına sızdı.

1 YILLIK ADA VİZESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Yunan Kathimerini gazetesine göre 'mutabakat muhtırası' başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına adalar ziyareti kapsamında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması öngörülüyor.

PANDEMİDEN ÖNCE 15 GÜN İLE SINIRLIYDI

Ekonomim'in haberine göre, kapıda vize uygulaması Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacak. COVID-19 salgını öncesinde adalardaki “kapıda vize” uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

7 ADA İÇİN GEÇERLİ

Kapıda vize uygulaması sadece 7 ada için geçerli olacak. Bu adalar sırasıyla: Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis.