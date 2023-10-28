Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına özel vize hazırlığı. Anlaşma taslağı sızdı

Yunanistan, Türk vatandaşlarına, Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında geçerli olacak 'kapıda vize' uygulaması hazırlığında. İddiaya göre bu vize uygulaması 1 yıl geçerli olacak.

Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına özel vize hazırlığı. Anlaşma taslağı sızdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis ile Ankara’da bir araya geldi. Ankara’da yapılan görüşmede, adalar ile ilgili müzakerelerin detayları Yunan basınına sızdı.

1 YILLIK ADA VİZESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Yunan Kathimerini gazetesine göre 'mutabakat muhtırası' başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına adalar ziyareti kapsamında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması öngörülüyor.

PANDEMİDEN ÖNCE 15 GÜN İLE SINIRLIYDI

Ekonomim'in haberine göre, kapıda vize uygulaması Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacak. COVID-19 salgını öncesinde adalardaki “kapıda vize” uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

7 ADA İÇİN GEÇERLİ

Kapıda vize uygulaması sadece 7 ada için geçerli olacak. Bu adalar sırasıyla: Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis.

meis44.jpg

İlgili Haberler
Yunan adalarından güzel haber. Yunan basını duyurdu
Bin 400'den fazla Afrikalı göçmen İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaştı
Bin 400'den fazla Afrikalı göçmen İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaştı
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı ‘Örgüte yardım’ davasında yeni gelişme
Adalar Belediyesi memur ve zabıta alacak
ABD Türkiye'ye karşı hangi 4 Yunan adalarına askeri üs kuracak? Kozmik odayı açtıranlar kimlerdi
Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Adanasporlu Yusuf Erdoğan'dan Mustafa Kemal Atatürklü bayrakla saha turu Gündem
Adanasporlu Yusuf Erdoğan'dan Mustafa Kemal Atatürklü bayrakla saha turu
Naim Babüroğlu Atatürk’ün hasta yatağında cumhuriyet kutlamalarıyla ilgili söylediği sözleri açıkladı Gündem
Naim Babüroğlu Atatürk’ün hasta yatağında cumhuriyet kutlamalarıyla ilgili söylediği sözleri açıkladı
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Gündem
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Binler Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda: "Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun!" Gündem
Binler Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda: "Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun!"
Ankara’da yokuş aşağı ilerlerken duramayan araç otoparka girdi: 1 yaralı Gündem
Ankara’da yokuş aşağı ilerlerken duramayan araç otoparka girdi: 1 yaralı
Cumhuriyetin 100. yılı için koli parçalarıyla Atatürk ve Anıtkabir silüeti Gündem
Cumhuriyetin 100. yılı için koli parçalarıyla Atatürk ve Anıtkabir silüeti