(İHA) Barbaros Hayreddin Paşa Mahallesi'nde bulunan 15 katlı 392 daireden oluşan bir sitede, iddiaya göre yönetim ve kat malikleri tarafından toplam 2 milyon lira site giderlerine kullanılmak üzere bütçe belirlendi ancak yönetim, 'giderler karşılanmıyor' diyerek usulsüzlük yapıp bütçeyi 6 milyon liraya çıkardı.

Bazı site sakinleri bu duruma tepki göstererek yönetime dava açtı. Yönetime dava açan kat maliklerinin elektrik ve sularının kesildiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine site yönetimine tepki gösterildi, gerginlikler yaşandı. Yönetim iddiaları yalanlayarak, yapılacak olan tadilatlar ve masrafların kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edildiğini söyledi.

“YÖNETİM BİLGİ VERMİYOR"

Ev sahibi Nedim Kökyen, “Yönetime açmış olduğumuz iki ayrı dava var. Birincisi ek bütçe davası diğeri de kayyum atanması için açılan davaydı. Yönetim ek bütçe toplarken hiç kimseye bilgi vermiyor. Bizim iddiamıza göre yönetim şeffaf davranmıyor.

Şuan 6 milyon TL ek bütçe çıkardık. Site yönetiminin bu 6 milyon Türk Lirasını nasıl bulduğunu merak ediyorum.

Fiyatı resmileştirmeden ek bütçe toplayamazsınız. Site yönetimini mahkemeye verdikten sonra tehdit almaya başladık. Dairemizin suyu kesildi. Birazdan yukarı çıkacağız suları açacaklar. Bu insanların hayatları yalandan ibaret” dedi.

“ÇEKİM YAPILDIĞINI GÖRÜNCE AÇTILAR"

Site sakini Kadir Kökyen, "20 gündür ailemle beraber mağduruz ve şuanda farklı bir yerde yaşıyoruz. Çekim yapıldığını öğrendikleri anda suyumu ve elektriğimi açtılar. Site müdürü insanları yanıltıyor.

Çünkü ilk ek bütçe toplantısı Ocak ayında yapıldı. Bütçenin rakamı 2 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Daha sonra hidrofordan dolayı 600 bin TL daha topladılar.

Bir sonraki yönetim toplantısında ek bütçeyi kafalarına göre 6 milyon TL olarak belirlediler.

Öyle ki bu paraları toplamak için 4 ay müsaade verdiler. Aylık 5 bin TL ödememizi emrettiler” şeklinde konuştu.

“ÇOĞUNLUK NEYİ SEÇTİYSE KABUL EDİLDİ”

İddialara yanıt veren Site Yönetim Müdürü Mithat Baki, “Site yönetimlerinde ek bütçe belirleneceği zaman kat malikler kurulu toplanır. Oylama yapılır ve çoğunluğun seçimi ne ise kabul edilir.

Bahsedilen iddiaların hepsi toplantıda konuşuldu, oylama yapıldı ve çoğunluk neyi seçtiyse kabul edildi.

Öyle ki bu toplantılarda verilen kararlarla alakalı hemen resmi bir rakam belirleyemezsiniz. Verilen teklifler önce değerlendirilir, sonrasında ona göre bir bütçe ortaya çıkarırsınız” ifadelerini kullandı.