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Mısır'da bina çöktü

Mısır'ın güneyindeki Asyut ilinde, bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 04:45
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Bina çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da bina çöktü
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Asyut Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre, Asyut Valisi Tümgeneral Isam Saad, Asyut'un batısında 5 katlı bir binanın çöktüğünü kaydetti.

Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, enkazda 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını vurgulayan Saad, 2 kişinin de yaralandığını aktardı.

KOMİTE KURULMASI YÖNÜNDE KARAR ALINDI

Açıklamada, Asyut Valisi'nin, "enkazın kaldırılması, çöken bina ve bölgedeki tüm binaların incelenmesi, olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması için bir komite kurulması" yönünde karar aldığı ifade edildi.

Yerel basında ise yaşlı bir kadının, Kur'an-ı Kerim'e sarılmış şekildeki cansız bedeninin enkazdan çıkarılmasına ilişkin görüntüler dikkati çekti. (AA)

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