Akbelen’de ağaçların kesilmesine karşı direnen köylülere jandarma müdahalesi. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi

Muğla’nın Milas ilçesinde kömür madeni açmak için ağaç kesilen Akbelen Ormanı’nda doğa nöbeti tutan İkizköy halkı ve çevreciler, jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaştı.

KAYNAK: ANKA
Akbelen’de ağaçların kesilmesine karşı direnen köylülere jandarma müdahalesi. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi

Sabah saatlerinde bölgeye gelen jandarma ekipleri, ağaç kesimine engel olmak isteyenlere biber gazı kullandı. Müdahalede 8 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi de yaralandı. Bazı köylülerin baygınlık geçirdiği görüldü.

“Kadınlar var, ambulans çağırın”

Jandarmanın biber gazlı müdahalesine tepki gösteren köylüler, “ne yapıyorsunuz kadınlar var” diye bağırdı. Bir kadının bayıldığı sırada köylüler “ambulans çağırın” diyerek yardım istedi. Köylülerin avukatının da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ağaç kesimi devam ediyor

Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madeni için ağaç kesimi devam ediyor. Bölgede doğa nöbeti tutan İkizköy halkı ve çevreciler, ağaçların kesilmesini durdurmak için direniyor. Köylüler, ormanın yaşam kaynağı olduğunu ve madenin hem doğaya hem de sağlıklarına zarar vereceğini söylüyor.

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