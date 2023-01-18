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Kartal'da bina yangını

Kartal'daki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, iki kişi dumandan etkilendi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 21:00
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Bina yangınında iki kişi dumandan etkilendi

Kartal'da bina yangını
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Yunus Mahallesi Sarıköy Sokak'taki üç katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Dumandan etkilenen ve itfaiye görevlilerince daireden tahliye edilen iki kişiye, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)

 

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