Binali Yıldırım taburcu edildi: İşte ilk sözleri

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yıldırım, hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

EŞİMİZİN DOSTUMUZUN DUASIYLA KAZADAN SAĞ ÇIKTIK

Başı sargılı ve kolunda omuz askısı bulunan Yıldırım, kazada içinde bulunduğu aracın birkaç takla attığını, ağır bir kaza geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hamdolsun Rabb'imize şükrediyoruz. Kazanın boyutuna, büyüklüğüne göre elde ettiğimiz sonuç Rabb'im sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin, dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik, ameliyat edildi 2 sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. 2 kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor malumunuz. Bunlar da zaman içerisinde iyileşecek. Ayrıca vücudun çeşitli yerlerinde ezikler var. Doku ezikleri, kas ezikleri var, hasarları var. Bunlar da zaman içerisinde toparlanacak bir hafta içerisinde."

HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜM

İlk müdahalenin Azerbaycan'da yapıldığını aktaran Yıldırım, kaza mahallinden helikopterle Merkezi Klinika denilen Azerbaycan hastanesine götürüldüğünü söyledi.

Yıldırım, o sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlarının kendisine refakat ettiğini kaydederek, "Muzaffer Bey, İsmail Bey, her an bizlerle ilgilendiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik. Burada Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavilere devam ettik. Özellikle kazanın ilk olduğu andan itibaren çok yakın ilgi ve desteğini gördüğüm dost, kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Cenap İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. Ayrıca kazayla beraber her anımı, her tedavi safhasını büyük bir titizlikle takip eden, her gün birkaç sefer aramak suretiyle doktorlarımızdan rapor alan çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.