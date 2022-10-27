27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Binali Yıldırım taburcu edildi: İşte ilk sözleri

Binali Yıldırım taburcu edildi: İşte ilk sözleri

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 15:29
Takip Et

Binali Yıldırım taburcu edildi: İşte ilk sözleri

Binali Yıldırım taburcu edildi: İşte ilk sözleri
+
Aa
-

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yıldırım, hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

 

EŞİMİZİN DOSTUMUZUN DUASIYLA KAZADAN SAĞ ÇIKTIK

Başı sargılı ve kolunda omuz askısı bulunan Yıldırım, kazada içinde bulunduğu aracın birkaç takla attığını, ağır bir kaza geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hamdolsun Rabb'imize şükrediyoruz. Kazanın boyutuna, büyüklüğüne göre elde ettiğimiz sonuç Rabb'im sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin, dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik, ameliyat edildi 2 sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. 2 kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor malumunuz. Bunlar da zaman içerisinde iyileşecek. Ayrıca vücudun çeşitli yerlerinde ezikler var. Doku ezikleri, kas ezikleri var, hasarları var. Bunlar da zaman içerisinde toparlanacak bir hafta içerisinde."

 

yildirimtaburcu.jpg

 

HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜM

İlk müdahalenin Azerbaycan'da yapıldığını aktaran Yıldırım, kaza mahallinden helikopterle Merkezi Klinika denilen Azerbaycan hastanesine götürüldüğünü söyledi.

Yıldırım, o sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlarının kendisine refakat ettiğini kaydederek, "Muzaffer Bey, İsmail Bey, her an bizlerle ilgilendiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik. Burada Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavilere devam ettik. Özellikle kazanın ilk olduğu andan itibaren çok yakın ilgi ve desteğini gördüğüm dost, kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Cenap İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. Ayrıca kazayla beraber her anımı, her tedavi safhasını büyük bir titizlikle takip eden, her gün birkaç sefer aramak suretiyle doktorlarımızdan rapor alan çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
2
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
3
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
7
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kızılyıldız - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Kızılyıldız - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Kızılyıldız - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Parası biten krediye yaslandı. 1 Haftada 21 Milyar lira kredi çekildi
﻿Parası biten krediye yaslandı. 1 Haftada 21 Milyar lira kredi çekildi
﻿Parası biten krediye yaslandı. 1 Haftada 21 Milyar lira kredi çekildi
﻿Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi
﻿Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi
﻿Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.