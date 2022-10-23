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  • Ünlü oyuncuya babalık çok yakıştı. Eşinin doğum gününde kızını kucağından bırakmadı

Ünlü oyuncuya babalık çok yakıştı. Eşinin doğum gününde kızını kucağından bırakmadı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım eşi Imane Elbani'nin doğum gününü geçtiğimiz ay doğan kızları Miray ile birlikte kutladı. Küçük kızını bir an olsun kucağından bırakmayan oyuncu, baba olmanın sevincini doyasıya yaşıyor

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 10:23
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Eşinin doğum gününde kızını kucağından bırakmadı. Ünlü oyuncuya babalık çok yakıştı

Ünlü oyuncuya babalık çok yakıştı. Eşinin doğum gününde kızını kucağından bırakmadı
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Murat Yıldırım ve Imane Elbani çifti, 2016 yılında dünya evine girdi. Geçtiğimiz aylarda kızları Miray’ı kucağına almanın heyecanını yaşayan çift, sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Murat Yıldırım Eşinin Doğum Gününde Video Paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda kızlarının doğum haberini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Murat Yıldırım, mutlu evliliklerine ilişkin paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Instagram’da, 4 milyonu aşkın takipçisi olan başarılı oyuncu, eşi Imane Elbani’nin 40. yaş gününde çekilen bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

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