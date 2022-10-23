Ünlü oyuncuya babalık çok yakıştı. Eşinin doğum gününde kızını kucağından bırakmadı

Murat Yıldırım ve Imane Elbani çifti, 2016 yılında dünya evine girdi. Geçtiğimiz aylarda kızları Miray’ı kucağına almanın heyecanını yaşayan çift, sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Murat Yıldırım Eşinin Doğum Gününde Video Paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda kızlarının doğum haberini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Murat Yıldırım, mutlu evliliklerine ilişkin paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Instagram’da, 4 milyonu aşkın takipçisi olan başarılı oyuncu, eşi Imane Elbani’nin 40. yaş gününde çekilen bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.