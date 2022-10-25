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  • CHP'li Yıldırım Kaya: Kelime hazinesi 500'ü geçmeyen Mahir Ünal düşünce üretemez. Mahir Ünal Cumhuriyet düşünmemizi yok

CHP'li Yıldırım Kaya: Kelime hazinesi 500'ü geçmeyen Mahir Ünal düşünce üretemez. Mahir Ünal Cumhuriyet düşünmemizi yok etti demişti

AKP'li Mahir Ünal'ın Türkçe ve Cumhuriyet üzerine kullandığı ifadelere bir tepki de CHP'li Yıldırım Kaya'dan geldi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:50
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AKP'li Mahir Ünal'ın Türkçe ve Cumhuriyet üzerine kullandığı ifadelere bir tepki de CHP'li Yıldırım Kaya'dan geldi

CHP'li Yıldırım Kaya: Kelime hazinesi 500'ü geçmeyen Mahir Ünal düşünce üretemez. Mahir Ünal Cumhuriyet düşünmemizi yok etti demişti
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AKP'li Mahir Ünal'ın Türkçe ve Cumhuriyet'e ilişkin kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.

CHP Ankara milletvekili Yıldırım Kaya da Mahir Ünal'ın söz konusu ifadelerine çok sert tepki gösterdi.

AKP'li Mahir Ünal'ın “Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir...Türkçeyle düşünce üretemeyiz” ifadeleriyle eğitim devrimlerine saldırdığını söyleyen CHP'li Yıldırım Kaya, şöyle devam etti:

"Mahir Ünal'ın açıklamalarının, AKP'nin "Milli Eğitim" politikalarından  bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu anlayış, "Türkçe öldü" diyen bir isimi Milli Eğitim Bakan Yardımcısı yapmıştır. Türkçe saldırı altındadır. Eğitim ve kültür devrimleri hedeftedir!"

Kaya, öte yandan sokaktaki vatandaşlara da Mahir Ünal'ın ifadelerini sordu. Vatandaşın Ünal'ın kullandığı ifadeleri reddetmesi dikkat çekti.

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