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Kaan Yıldırım vatandaşın konuştuğunu yüksek sesle dile getirdi: Sokakta Türk yok

Oyuncu Kaan Yıldırım ve dizi partneri Özge Gürel Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu’nda düzenlenen söyleşiye katıldı. Kaan Yıldırım burada yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 22:14
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Kaan Yıldırım vatandaşın konuştuğunu yüksek sesle dile getirdi: Sokakta Türk yok
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"Kendimi yakışıklı bulmuyorum. Yakışıklılık ve güzellik bir insana özgüven vermek için yeterli şeyler değil. Başka şeylere de sahip olması lazım." şeklinde bir açıklamada bulunan Yıldırım, “Yeni dizinizin saati sevgiliniz Pınar Deniz’in ‘Yargı’ dizisiyle çakışırsa ne olur?” sorusuna “Tatlı bir rekabet olur” cevabını verdi.

Söyleşide kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Kaan Yıldırım, ünlü olunca sokakta rahat gezip gezemediğine dair bir soruya son derece çarpıcı bir yanıt verdi.

"KİM TANIYACAK SENİ?"

İstanbul'da sokaklarda çok sayıda yabancı bulunduğunu kendisinin de fark ettiğini göstermek isteyen Yıldırım, “Ünlü olunca yolda yürüyemiyorsun tezine ben katılmıyorum. Ben gayet rahat rahat yürüyorum. Zaten sokakta Türk yok! Kim tanıyacak seni?" yanıtını verdi.

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Asker
22.10.2022 22:24
Bırak İstanbul'u Konya'da her sokakta her mahallede Afrikalımı isten Suriyelimi isten Afganlımı isten Iraklımı isten Pakistanlımı isten ne arasan mevcut ipini koparan Türkiye'de.  
 
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