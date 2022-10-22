Kaan Yıldırım vatandaşın konuştuğunu yüksek sesle dile getirdi: Sokakta Türk yok

"Kendimi yakışıklı bulmuyorum. Yakışıklılık ve güzellik bir insana özgüven vermek için yeterli şeyler değil. Başka şeylere de sahip olması lazım." şeklinde bir açıklamada bulunan Yıldırım, “Yeni dizinizin saati sevgiliniz Pınar Deniz’in ‘Yargı’ dizisiyle çakışırsa ne olur?” sorusuna “Tatlı bir rekabet olur” cevabını verdi.

Söyleşide kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Kaan Yıldırım, ünlü olunca sokakta rahat gezip gezemediğine dair bir soruya son derece çarpıcı bir yanıt verdi.

"KİM TANIYACAK SENİ?"

İstanbul'da sokaklarda çok sayıda yabancı bulunduğunu kendisinin de fark ettiğini göstermek isteyen Yıldırım, “Ünlü olunca yolda yürüyemiyorsun tezine ben katılmıyorum. Ben gayet rahat rahat yürüyorum. Zaten sokakta Türk yok! Kim tanıyacak seni?" yanıtını verdi.