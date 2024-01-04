Bingöl Elazığ yolunda yoğun sis ve kar yağışı

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Elazığ kara yolunda Kuruca Köyü beyaza büründü.

Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu.

Etkili olan kar yağışıyla beraber oluşan sis ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

Kara yolunun Kuruca köyü mevkisinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahta kar temizleme araçlarıyla çalışması yürüttü.

Etkisini sürdüren kar yağışının ardından Kuruca köyü beyaza büründü