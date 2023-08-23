Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de saat 11.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Editör: Özlem Kıral

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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