Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Editör: Özlem Kıral
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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Bingöl'de saat 11.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Özlem Kıral
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.