Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Editör: Özlem Kıral

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.