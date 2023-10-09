Bingöz otu mideye iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mideye iyi gelen bingöz otu dikkat çekti.

MİDEYE İYİ GELEN OTLAR NELERDİR?

Mide ağrısına iyi gelen pek çok besinler de vardır. Bunların bazıları ise, nane, papatya, zencefil, rezene, muz, salatalık, armut, maden suyu, karanfil çayı, yoğurt ve kefirdir.

Zencefil çayı: Zencefil geçmiş dönemlerden beri mide şikayetlerinin tedavisinde sıkça kullanılıyor.

BİNGÖZ OTU NASIL KULLANILIR?

Mizacı sıcak olan ihtiyarlar, çocuklar, kalbi zayıf ve hafakanı olanlar bunu kullanmamalıdır. Çok soğuk ve çok sıcak günlerde de kullanılmamalıdır.

Bir elma veya ayvanın içini oyup, bu otu doldurduktan sonra kapağını kapatıp, ağaç ile çivilenir, üstünü hamur ile sıvadıktan sonra ekmek pişecek kadar fırında bıraktıktan sonra kullanılır.

Mideye kuvvet verir, bağırsakların rahatsızlıklarını ve kabızlığını giderici olarak kullanılır. Sıcak şeylerle kullanmak iyidir. Pek sıcak olarak dökülmemelidir. Akrep soktuğunda sürülmesi ve içilmesi iyi gelir. Hamile kadınlar katiyyen içmemelidir.