Bingöz otu kabızlığa iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen bingöz otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bingöz otu kabızlığa iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen bingöz otu dikkatlerden kaçmadı.

KABIZLIK NEDİR?

Tıpta konstipasyon olarak anılan kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, bağırsak hareketinin haftada 3'den az olması olarak tanımlanır.

Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi rahatsızlık hissettiren sonuçları olan kabızlık, yaygın olarak yaşanabilen bir durumdur. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması

-Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması

-Karın ve mide ağrısı yaşanması

-Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi

-Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı

BİNGÖZ OTU NASIL KULLANILIR?

Mizacı sıcak olan ihtiyarlar, çocuklar, kalbi zayıf ve hafakanı olanlar bunu kullanmamalıdır. Çok soğuk ve çok sıcak günlerde de kullanılmamalıdır.

Bir elma veya ayvanın içini oyup, bu otu doldurduktan sonra kapağını kapatıp, ağaç ile çivilenir, üstünü hamur ile sıvadıktan sonra ekmek pişecek kadar fırında bıraktıktan sonra kullanılır.

Mideye kuvvet verir, bağırsakların rahatsızlıklarını ve kabızlığını giderici olarak kullanılır. Sıcak şeylerle kullanmak iyidir. Pek sıcak olarak dökülmemelidir. Akrep soktuğunda sürülmesi ve içilmesi iyi gelir. Hamile kadınlar katiyyen içmemelidir.

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