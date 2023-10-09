Bingöz otu frengiye iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan frengiye iyi gelen bingöz otunun faydaları dikkat çekti.

FRENGİ NEDİR?

Sifiliz olarak da adlandırılan frengi hastalığı; Treponema pallidum adı verilen bir bakterinin yol açtığı ve vücudun çeşitli dokularında hasara neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Bu hastalığın en önemli bulaş yolu korunmasız cinsel ilişki olmakla birlikte, hastalık, kan yoluyla veya anneden bebeğe gebelik esnasında da bulaşabilir.

Frengi, bulaştığı kişide hem kısa hem uzun vadede pek çok farklı sağlık sorununa sebep olabilecek bir hastalıktır. Bu hastalığı taşıyan kadın hastalarda gebelik esnasında veya doğum sonrasında frenginin bebeğe bulaşma riski bulunduğundan, frenginin gebelik döneminde de kontrol altına alınması büyük önem taşır.

FRENGİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Şankr

-Cilt döküntüleri

-Saç dökülmesi

-Boğazda kızarıklık ve ağrı

-Halsizlik ve yorgunluk

-Ateş

-Kilo kaybı

-Eklem ve baş ağrısı

-Kalp rahatsızlıkları

-Görmede bozulma

-İşitme kaybı

-Unutkanlık, hafızada zayıflama

-El veya ayaklarda güç ve his kaybı

-Kemik dokularında görülen çeşitli deformasyonlar