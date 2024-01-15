Binlerce Gazzeli sahile akın etti. Nedeni hüngür hüngür ağlattı

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Bölgeye, HAMAS’ı destekleyen Hizbullah ve Husiler; İsrail’i destekleyen ABD ve İngiltere gibi yeni birçok aktör eklendi.

Savaşın bölgeye ve tüm dünyaya yayılmasından endişe edilirken, sivillerin gördüğü zarar da yürekleri burkmaya devam ediyor.

İsrail, saldırılarının şiddetini her geçen gün artırırken, Gazze’ye yönelik abluka ve ambargo da giderek sıkılaşıyor.

Savaşla olduğu kadar açlıkla mücadele etmek zorunda kalan Gazzeliler açısından ise çok büyük bir insani kriz yaşanıyor.

Bölgede üretimin yapılmaması ve gelen yardımların önünün kesilmesi yüzünden tüm Gazze açlıkla boğuşurken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü herkesin yüreğini burktu.

Sahilden gıda yardımının geldiğini duyan binlerce Filistinlinin kaydedilen görüntüleri herkesi ağlattı. Kamyonlarla yardımın geldiğini duyan Gazzeliler sahile akın etti.

Sosyal medyada defalarca paylaşılan o görüntülere yorumlar yağarken, açlığın iliklere kadar hissedildiği Gazze'dekiler için kullanıcılar üzgün olduklarını belirttiler. Savaşa ise lanet yağdırdılar.

Öte yandan Gazze’de yaşanan açlık ve susuzlukla ilgili açıklama yapan hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine insani yardım girişini engellemesi sonucu 800 bin kişinin açlık ve susuzluk nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu bildirdi.