Flaş.. Flaş.. Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren Alkan, kadro dışı kalan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in sözleşmesinin feshi için avukatların çalıştığını ve kısa sürede sözleşmenin feshedileceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç 1-1 berabere kalırken, ev sahibi takımın golünü atan İsrailli futbolcu Jehezkel'in sevinci tepki aldı. 28 yaşındaki futbolcu golü attıktan sonra üzerinde "100 gün... 7 Ekim" yazılı olan bandajı gösterdi.

Antalyaspor, olay sorası İsrail - Gazze savaşına göndermede bulunan oyuncuyu kadro dışı bıraktığını bildirdi.

Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.