İsrail'in kirli Türkiye propagandası ortaya çıktı. Köşeye sıkışan Netanyahu kendini kurtarmak için her yolu deniyor

Dış politikalar uzmanı Ardan Zentürk, bugün YouTube hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendine yeni düşmanlar aradığını ve bu potansiyele sahip ülkenin Türkiye olduğu söyleyerek dikkatli olmaya davet etti.

Ardan Zentürk sözlerine, ''İsrail'in Hamas karşısında Gazze'de yaşamakta olduğu sıkışıklığının iç politikalarına yansımaları savaşın uzun ve çok yıpratıcı bir süreç olarak planlandığını anlaşılması, özellikle rehine ailelerinin Netanyahu ve kabesine karşı geliştirmiş olduğu muhalefetin ülkede aklı başındaki sol liberal, sağ liberal, sosyalist ve sosyal demokrat unsurlar tarafından destekleniyor olması İsrail'de planlamaların kökten değişmesine neden oluyor.'' diyerek başladı

Sözlerine devam eden Zentürk, ''İsrail kendi içinde yaşadığı derin çelişkileri büyük kavgaları dış tehdit adı altında izole etmeyi, kuşatmayı ve yok etmeyi bilen bir devlettir. Mesela geçen yıl İsrail Devleti, resmen karpuz gibi ikiye ayrılmıştı. Aşırı sağ ve merkez sağın hukuk reformu diye adlandırdıkları, Netanyahu ve ekibine diktatoryal kimlik kazandıracak reforma sokakta yüz binlerce insan direndi ve iç çatışmalar yaşandı. Sonra dış tehdidin hafif hafif yükselmesiyle beraber Netanyahu ayakta kalmayı başardı. Fakat sonrasında Hamas'ın saldırısıyla bambaşka bir dünyaya evrildik.'' dedi

''İSRAİL VE İRAN BİRBİRİNE ÇOK BENZEYEN İKİ DEVLETTİR''

İran ve İsrail arasındaki yönetimsel benzerliklere değinen Zentürk, ''İran ve İsrail bu yönden birbirine çok benzeyen iki devlettir. Kendi ırkçı kimliklerini sürekli dış tehdit lafları pompalayarak ayakta tutmaya çalışırlar. İran'da içeride kaynama olur gençler sokağa dökülür, Ali Hamaney hemen Amerikalıların lafını dinleyen bu göstericiler diye başlar... Sanki İran'ın iç işlerinden kaynaklanacak bir sorun yokmuş gibi bütün sorun emperyalizme tedavül edilir ve sonrasında büyük bir baskıyla İran'daki ırkçı rejim varlığını korumaya devam eder. İsrail de öyledir. Bu yüzden İsrail'le İran her ne kadar çatışsada birbirlerinin ırkçılığını güçlendiren bir kimlikleri vardır. Bunlar 40 yıldır birbirlerine karşıdır ama bir gün bile birbirlerine silah sıkmamışlardır, Hizbullah gibi aktörler vekil savaşçıdır.'' dedi

İRAN, İSRAİL İÇİN ARTIK YETERSİZ BİR SÖYLEM OLMAYA BAŞLADI

İsrail'in kendine yeni düşmanlar aradığı fikrini aktaran Zentürk, ''İran, artık İsrail'i kesmiyor, o yüzden Jerusalem post'ta yayınlanan bir yorumda birdenbire Hamas'ın diplomatik manevraları gündeme getirildi. Hamas diye bir parti var, Gazze'ye hakim ve dünyada çeşitli ilişkileri var mesela Hamas'ın bütün üst düzey yetkilileri liderleri Katar'da yaşıyor. Hamas'ın bir takım anlaşmalarla belirlenmiş isimleri İstanbul'da yaşıyor. Hamas'ın sadece Türkiye ve katar'la değil mısır'la da çok ciddi ilişkileri var, Suudi Arabistan'a bile davet edildiler.'' dedi

Sözlerine devam eden Zentürk, ''Neyse şimdi diyor ki yorumda; Katar tarafından misafir edilen Hamas liderleri Orta Doğu'da rahat rahat seyahat edebiliyor. Türkiye ve Mısır'daki son toplantıları diplomatik olarak koruma altında olduklarını işaret ediyor. Yani diyor ki, Türkiye ve Mısır bu Hamas liderlerini koruyor. Zaten 'Türkiye açıkladı benim dedi topraklarımda toplantı yapabilirler ve topraklarımda olabilecek en ufak bir saldırı' Ortadoğu'da hesapsız kitapsız bir sonuç doğurur dedi. Bilemem sonuç doğurur mu doğurmaz mı yani Cemal Kaşıkçı öldürüldü, eritildi ama sonradan onun cinayetini azmettiren Muhammed Bin Selman, Ankara'da ağırlandı.'' ifadelerini kullandı

ARDAN ZENTÜRK JERUSALEM POST'TA YAYIMLANAN YORUMU İNCELEDİ

Jerusalem post'ta yayınlanan yorumun anlamını aktaran Zentürk, ''Hamas, yıllardır dünya medyası içerisinde ılımlı bir siyasi örgüt görüntüsü veriyor diyor yorumda Musa Ebu Marzuk, son saldırı öncesi söyleşisinde ılımlı bir siyasi parti olduklarını söylemişti Avrupa medyasına. Basem Naim, Sky news'taki söyleşilerinde bu havayı pompalayarak kendilerine sahip çıkan Türkiye, Mısır, Katar gibi devletleri rahatlatan bir kimlik sergiliyorlardı. Yani diyor ki, bakın ben bu savaşı kaybedebilirim veya bu savaştan çok darbe yiyebilirim ama sadece İranla olmaz, Hamas'a kim zamanında sahip çıktıysa kim zamanında bunu meşru gördüyse ben bunların şimdiden isimlerini ve bağlantılarını yazayım da sonradan bir kafa karışıklığı olmasına geliyor. Bu yorumlar İsrail derin devletinin yorumları durup dururken bir gazeteci yapmıyor bu yorumu.'' dedi

Türkiye'nin İsrail'e karşı dikkatli olmasını öneren Ardan Zentürk, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı;

''Türkiye'nin Katar'ın İsrail devletinin hedefi olmakta kaçınılmaz bir rolü var. O yüzden hepimizin bu savaştan sonra ve bu savaşının devamında kendi iç bünyemizde yaşanabilecek öykülere karşı dikkatli olmamız lazım''