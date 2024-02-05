Binlerce insan hükümeti rahatça protesto etti. Dünyanın her yerinde hak arama eylemleri

Hindistan’ın Ladakh bölgesinde yaşayan binlerce kişi dondurucu soğuklara rağmen, merkezi bütçeden yeterli pay alamadıkları ve eyalet olmak istedikleri gerekçesiyle sokaklara döküldü.

Protestolar Leh Apex Body (LAB) ve Kargil Demokratik İttifakı (KDA) tarafından ortaklaşa bir şekilde düzenlendi. Erkek ve kadınların dondurucu soğuklara rağmen Leh'in ana şehrinde yürüyüş yaptığı görüldü.

Ladakh'ın iki bölgesini temsil eden LAB ve KDA, Birlik Bölgesine dönüştürülmesinden bu yana eyalet olmayı amaçladıkları için güçlerini birleştirdiler.

Protestocular, Ladakh'ın eyalet olması, Anayasanın altıncı planının uygulanması ve Leh ile Kargil bölgeleri için ayrı parlamento sandalyeleri oluşturulması çağrısında bulunan sloganlar attılar.

Ladakh protestocuları ayrıca, Birlik Bölgesi'ndeki uzun süreli bürokratik yönetimden duydukları memnuniyetsizliği dile getirirken, merkezi bütçeden de yeterli pay alamadıklarını belirttiler.