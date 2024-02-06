Dünya için zaman tükeniyor. Beklenenden daha fazla ısındı

Kaynak: karar
Dünya için zaman tükeniyor. Beklenenden daha fazla ısındı
Bilim insanları, dünyada küresel ısınmanın etkilerinin daha önce fark edilenden daha hızlı bir şekilde ortaya çıktığını belirterek, “Zaman tükenmeye başladı” dedi.

Bilim insanları insan kaynaklı iklim değişikliği ile ilgili yapılan yaptığı son araştırmalarda, iklim değişikliğinin beklenenden çok daha erken bir tarihte başladığını ortaya koydu.

Avustralya ve ABD'li araştırmacılar, Karayipler'de bulunan deniz süngerlerini inceleyerek son 300 yılda okyanus ve hava sıcaklıklarındaki değişimin haritasını çıkardı. Çıkan sonuçlara göre iklim değişikliğinin 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılma hedefinin çoktan aşıldığını ve sıcaklığın sanayi devrimi öncesinden bu yana 1,7 derece arttığını gösterdi.

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“ZAMAN TÜKENMEYE BAŞLADI”

Araştırmacılar ve bilim insanları küresel ısınmanın çözüm bulunması gereken bir sorun olduğunu belirterek"Zamanın tükenmeye başladığı" uyarısında bulundu. Batı Avustralya Üniversitesi'nden deniz jeokimyacısı Malcolm McCulloch ve Indiana Eyalet Üniversitesi'nden oşinograf Amos Winter liderliğindeki ekip, elde ettikleri bulguların iklim değişikliğinin hız kazandığı teorisini desteklediğini duyurdu.

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ARAŞTIRMAYA KARŞI ÇIKANLAR VAR

Fakat araştırmanın bazı bilim insanları tarafından eleştirildiği de söyleniyor. Pennsylvania Üniversitesi Dünya Sistem Bilimi Merkezi Direktörü Michael Mann, tek bir bölgede gerçekleştirilen araştırmanın sınırlı olduğunu belirterek, Texas Üniversitesi'nden Ekolog Camille Parmesan ise Karayipler'deki bulguların tüm dünya okyanusları için geçerli olmayacağını söyledi.

İnsan kaynaklı iklim değişikliği konusunda yapılan bu kapsamlı araştırma, iklim bilimine yeni bir bakış açısı getirirken, bilim insanları ise çevresel değişikliklerin etkilerini anlamak ve çözüm bulmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini savunuyor. Yapılan araştırma, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

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