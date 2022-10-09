Jet Fadıl'ın Didim'deki oteli icradan satışa çıkarıldı

Didim'de faaliyet gösteren ve devremülk yolsuzluğundan yargılanan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’e ait Caprice Otel icradan satışa çıkarıldı.

Otelin turizm işletme belgesi 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iptal edilmiş, ardından belediyeye yapılan ruhsat başvurusu kabul edilmemiş ve mühürlenmişti.

Otelin ilk ihalesi 29 Kasım 2022 saat 11.05, ikinci ihalesi ise 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

Tesis için 466 milyon lira muhammen bedel belirlendi.