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Mersin'de icra saldırısı

Mersin’in Tarsus ilçesinde icraya giden avukat işyerinde saldırıya uğradı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 19:03
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İşyerine icra işlemi için giden memur mekan sahibi tarafından saldırıya uğradı

Mersin'de icra saldırısı
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Avukat Sertaç Hayta, müvekkiline ait iş yerinde kiracı olarak bulunan N.B. adlı şahsa tahliye bildiriminde bulunmak üzere icra memurları ile birlikte söz konusu iş yerine gitti.

 İşyerinin yeni kiracısı olduğunu iddia eden H.K. adlı kişiye, bu iş yerinin 10 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildiren Av. Sertaç Hayta, şahsın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Aldığı kafa darbesi ile yaralanan Av. Hayta hastaneye giderek darp raporu aldı. Avukat Hayta, H.K. adlı şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığına başvurarak davacı oldu. Hayta, yaptığı açıklamada, “Müvekkilime arsayı 1998 yılında N.B. isimli şahsa kiraya vermiştir. 

N.B. isimli şahıs 31.08.2022 tarihinde boşaltacaktı, ancak yaklaşık 1 hafta öncesinde N.B. iş yerini boşaltmak istediğini söyledi, ancak H.K. isimli şahsın bu arsaya el koyduğunu beyan etti ve tahliyesine müsaade etmediğini söyledi. Bizde tahliye taahhütname süresi gelince tahliye sürecini başlattık. 

"DUDAK BÖLGEME KAFA  ATTI"

Bugün Tarsus İcra Müdürlüğü’nde görevli memurlarla birlikte bu iş yerine polis eşliğinde geldik. Ben iş yerinde H.K. isimli şahıs ile görüştüm ve şahsa durumu anlattım, 10 gün süresi olduğunu ve bu iş yerini 10 içinde boşaltmasını söyledim. Bunun üzerine H. isimli şahıs bana hitaben küfürler ederek, tehdit etmeye başladı. Daha sonra yanıma gelerek burun ve dudak bölgeme kafa attı, ben yere düştüm, polis araya girdi ve şahsa etkisiz hale getirdi. Olay ile ilgili olarak beni darp eden, tehdit, hakaret eden H.K. hakkında şikayetçi oldum” dedi. (İHA)

 

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