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Jet Fadıl tutuklandı.. Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanıyordu

Maldivler adlı gayrimenkul projesinde 349 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Fadıl Akgündüz ve yeğeni hakkında tutuklama kararı çıktı. Duruşmaya SEGBİS sistemiyle Siirt'ten katılan Fadıl Akgündüz ve yeğeni tutuklandı

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 13:28
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Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanıyordu. Jet Fadıl tutuklandı

Jet Fadıl tutuklandı.. Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanıyordu
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Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un bugünkü duruşmada tutuklanmalarına karar verildi. Bu kararın ardından  Jet Fadıl tutuklandı. 

DURUŞMAYA SEGBİS SİSTEMİYLE SİİRT'TEN KATILDI TUTUKLANDI

Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmaya, Siirt'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Fadıl Akgündüz ile yeğeni Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi. 

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt'ten SEGBİS ile katıldı. Davanın tutuksuz sanığı yeğeni Mehmet Salih Obut ile bazı müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Daha sonra Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi. 

İKİNCİ KEZ TUTUKLANMIŞ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

 

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
27.01.2023 14:37
İnşallah içerde kalırsın ,ve hiç çıkamazsın cezaevinden çok insanın vebali var üzerinde.  
 
Yormuyorum
27.01.2023 14:36
Dikkat edin Lihtenştayn’a kaçmasın. Yine dolandırdıklarına nispet gözlerine baka baka balık yerse bu sefer kılçığını alabilirler.  
 
1950
27.01.2023 14:17
Vay be yazık olmuş Dolandırıcılar Şahına  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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