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Binlerce kusurlu binanın raporunun yer aldığı yapıyı yıktılar evraklar enkazda savrulurken belgeler taşınacak dediler

Hatay’ı yerle bir eden depremdeki kusurları ortaya çıkaracak raporların yer aldığı tek katlı yapı denetim binası yıkılıyor. Evraklar enkazda savrulurken bakanlık raporların yeni binaya taşınacağını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:01
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Binlerce kusurlu binanın raporunun yer aldığı yapıyı yıktılar evraklar enkazda savrulurken belgeler taşınacak dediler

Binlerce kusurlu binanın raporunun yer aldığı yapıyı yıktılar evraklar enkazda savrulurken belgeler taşınacak dediler
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır hasar alan Antakya İl Müdürlüğü binasının yıkılmak istendiğini doğruladı ancak yapı test raporlarının bulunduğu çeşitli evrakların 'yok edilmeye çalışıldığını' kabul etmedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, evrakların yeni il müdürlüğü binasına taşınacağı açıklanırken dosyalar enkazda etrafa savrulmaktaydı.

İşte bakanlık tarafından yapılan açıklama:

"Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz, il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir. Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla 'çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı' gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır.

Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni il müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Bu bakımdan, söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Kurumumuzun her bir çalışanı afet alanlarında fedakarca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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