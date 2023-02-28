28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremin kiralık katilleri. Yandaş Milliyet gazetesi bile bu haberi yayınlamak zorunda kaldı

Depremin kiralık katilleri. Yandaş Milliyet gazetesi bile bu haberi yayınlamak zorunda kaldı

Başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere 10 kentte büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası büyük ihmal zinciri ortaya çıktı. İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna binaların yerinde denetlenmediğini belirterek “Diploma kiralama kulağımıza geliyor” dedi. Ortaya çıkan skandal “Kim açtı bunların yolunu” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:48
Takip Et

Yandaş Milliyet gazetesi bile bu haberi yayınlamak zorunda kaldı

Depremin kiralık katilleri. Yandaş Milliyet gazetesi bile bu haberi yayınlamak zorunda kaldı
+
Aa
-

En ağır yıkım tablosunun oluştuğu Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere depremin vurduğu diğer kentlerde de konut projelerinin ruhsatlandırma, yapı denetim ve işçilikle ilgili aksaklıklarını masaya yatıran uzmanlar, ihmaller zincirinin felakete neden olduğunu dile getirdiler.

Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, depremden bir gün sonra Hatay ve İskenderun’da incelemelerde bulunan Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenan Mertol, “2020 yılında elektronik atamalı sisteme geçene kadar binayı yapan müteahhit kendini denetleyeceği yapı denetim firmasını seçiyordu. 2011 ile 2020 arasında ciddi suistimaller olduğu acı tablo ile ispatlanmış oldu. Yıkılan yeni binalar yapı denetim yönetmeliğinin kağıt üzerinde kaldığını gösteriyor. Yıkılan tüm binaların donatıları sorunlu. Mühendislikte 135 derece içeri bükülme dediğimiz etriyelerde bile sıkıntılar oluşuyorsa inşaatları ya eğitimsiz kişiler yaptı, ya da yapım aşamasında denetim eksiklikleri yaşandı. Oturduğu yerden imza atan, yani diplomasını kiralayan varsa tespit edilmesi gerekir” dedi.

 ‘EKSİK DONATI YIKTI’

İskenderun Teknik Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Semir Över de, diploma kiralamanın uzun süredir dillendirilen ve her kentte suistimal edilen bir sorun olduğuna değindi. Över, “Okuma, yazması olmayan kişiler müteahhitlik yapıyor. Zemin etüdüne uygun statik hesaplama yapılması gerekir. Eksik donatı, mühendislik hizmeti ve denetimin olmaması yıkımın nedenidir. Göçen yapıların donatılarında sıkıntı varsa denetimde de sıkıntı var demektir” ifadelerini kullandı.

‘DEFALARCA UYARDIK’

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna ise 2020’ye kadar denetim sisteminin aksak işlediğini ve suistimale açık bir sistem olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“’Kendi yaptığınız işi para verdiğiniz birine denetlettirmek olmaz’ diye defalarca ilgilileri uyardık. İşini suistimal eden firma ve mühendisler maalesef yerinde denetim yerine kağıt üzerinde imzalar atmasa bu tablo olmazdı. Diploma kiralama kulağımıza geliyor. Bir yapı denetim şirketi faaliyet göstermesi için belli sayıda mühendis istihdam etmesi gerekir. Proje denetçisi, yapı denetçisi, yardımcı denetçi gibi kadrolar zorunludur ancak maliyet yükünün azaltılması için evinde oturduğu halde diploma numarasını adeta kiralayanlar olduğunu herkes biliyor. Denetleyecek sorumlu bire bir işin başında bulunmadığı halde, imzasını atıyordu. Maalesef Türkiye’de mühendise verilen ücret veya maaşı yük gören bir zihniyet söz konusu.”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
3
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
5
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
7
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.