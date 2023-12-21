Binlerce seçmen aynı adrese yazıldı iddiası

DEM Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Mehmet Rüştü Tiryaki, polis ve askerlerin gezici seçmen yapıldığını iddia etti. Binlerce seçmenin nasıl kaydırıldığını duyurdu.

Tiryaki, Iğdır il merkezinde HDP’nin 2009 yerel seçimlerinde 1514 farkla belediyeyi kazandığını hatırlatarak Pir Sultan Abdal Mahallesi, 831. Sokak’ta yeni bir adrese 1450 seçmen kaydedildiğini belirtti. Sadece 5 kişinin, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandığına dikkat çeken Tiryaki, “Diğerleri Iğdır dışından getirilmiş” ifadelerini kullandı.

EMNİYET ADRESİNE 743 SEÇMEN ADRESİ GEÇTİ

Iğdır’da Konaklı Mahallesi’ndeki bir adresi örnek veren Tiryaki, “6 ay önceki seçimde böyle bir adres yok. Bu adrese toplam 743 erkek seçmen kaydedildi, adres sorgulama sisteminde burası İl Emniyet Müdürlüğü. Bir iş yeri ve bu iş yerine 743 erkek seçmen kaydedildi” açıklamalarında bulundu.

SEYYAR SEÇMENLER VARDI

Tiryaki, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 1186 seçmenin, 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilmeleri için Iğdır merkeze kaydırıldığını iddia etti ve “Adeta bir seyyar seçmenden bahsediyoruz. Güvenlik birimlerini, polisi ve askeri bir dönem yurt dışına, bir dönem istediği şehirlere taşıyan bir siyasi iktidar var” dedi.

10 SEÇMENLİ YERE 2 BİN 99 YENİ KAYIT YAPILDI

Siirt merkezde 2019 yerel seçimlerinde HDP’nin 1161 oyla kazandığını hatırlatan Tiryaki, en az 6 bin şüpheli seçmen tespit ettiklerini duyurdu. Hayali seçmenden bahsetmediğini söyleyen Tiryaki şüpheli bir şekilde adreslere Siirt merkeze nakledilmiş binlerce kişinin varlığının tespitinin yapıldığını söyledi.

Yeni Mahalle Cengiz Topal Mahallesi’ndeki bir adreste kayıtlı 10 seçmenin yüzde 20 bin 890 artarak 2 bin 99 kişi kaydedildiğini belirten Tiryaki, “Bunlardan yalnızca 10 tanesi Siirt merkez seçmeni. Diğerleri tamamen dışarından getirilmiş kişiler” ifadelerini kullandı.

TİRYAKİNİN TESPİTİ ŞU ŞEKİLDE

KULP: HDP 2019’da 1757 oy ile belediyeyi kazanmış. Turgut Özal Mahallesi’nde jandarma misafirhanesi adresi 6 ay önce yoktu. Ekim 2023 itibarıyla bu adrese 1062 seçmen kaydetti.

KARS: Fevzi Çakmak Mahallesi, İl Jandarma Komutanlığı Küme Evlerinde misafirhane olarak görünen bir adreste, mayıs seçimlerinde 1 kişi kayıtlıydı. Artık 503 kişi kayıtlı oldu. HDP 2019 seçimlerini merkezde 1238 oyla kazandı. Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Yusufbey Caddesi’nde orduevindeki seçmen sayısı, mayısta 13 iken bugün 3 bin 5’e yükseldi.

YÜKSEKOVA: Esendere’den AKP 2019 seçiminde belediyeyi 115 oyla kazandı. Toplam seçmen sayısı 3 bin 541 olan Esendere’nin Küme Evlerinde 1517 asker seçmen olarak buraya işlendi.

ULUDERE: AKP 2019’da 143 oy farkla kazanmıştı. Kılaban Mahallesi, Kale Sokak’ta yeni bir adrese 917 yeni seçmen kaydedildi.

AĞRI: AKP, Taşlıçay’da 2019 yerel seçimlerini 138 oyla kazandı. İlçe merkezinde 68 kişi gitmiş, Ağrılı olmayan 257 kişi gelmiş. Bunların 168 kişisi Doğubeyazıt’tan getirilmiş ve tek bir adrese kaydedildi.

MUŞ: Altı ay önce seçmen bulunmayan adreslere 1469 kolluk görevlisi kaydedildi.