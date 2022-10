Binomo güvenli mi? (2022 incelemesi)

Mobil cihazların ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla, yatırım yapmak her zamankinden daha kolay hale gelirken aynı zamanda popülerleşiyor. Yatırımcılara otomatik çözümler, gösterge panoları, farklı yatırım araçları sunan online ticaret platformları finansal işlemlerle ek gelir elde etmeyi herkes için mümkün kılıyor. Yatırım yapmak için birçok teşvik edici fırsatla karşılaşan kişiler ise üye olacakları online platforma karar verirken, hangi mecraya güvenmesi gerektiği konusunda sorularına cevap arıyor. Oysa Binomo gibi platformlar, kullanıcılarının bilinçli hamleler yapması için deneyimlerini zenginleştirmelerine destek oluyor. Aynı zamanda birçok değerli varlığı da işleme açarak üyelerinin bütçelerini farklı varlıklarla değerlendirip kâr etmelerine olanak tanıyor.

Elbette bir yatırımcının bilinçli ve güvenli yatırım yapması için dikkat etmesi gereken farklı hususlar da bulunuyor. Yatırımcıların değerlendirme sürecinde, online ticaret platformlarının yasal olup olmadığını, kriz dönemlerini nasıl atlattığını, veri politikalarının şeffaf olup olmadığını, kullanıcılarının platform hakkındaki düşüncelerini, platformlarındaki varlıkları ve ekiplerinin kullanıcılarının finansal davranışlarına ne kadar destek olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. O halde güvenli yatırımı mümkün kılan Binomo işlem platformunun önce yasal niteliklerini, sonra ise avantajlarını birlikte inceleyelim.

Binomo güvenilir mi sorusuna yanıtını Uluslararası Finansal Komisyonu verdi

Binomo yatırımcıların finansal deneyimlerimlerini zenginleştirip güvenli yatırım yapmalarını sağlıyor. 3,3 milyon kullanıcıya sahip uygulamasıyla üyelerinin işlemlerini ister cepten ister masaüstünden yapmasını mümkün kılıyor. Kullanıcılar hızlı fon yatırma ve çekme işlemlerini de güvenli ödeme yöntemleri ile gerçekleştirebiliyor. Güven odaklı kusursuz müşteri deneyimi ilkesini benimseyen Binomo, globaldeki 30 milyondan fazla yatırımcının ilk tercihi oluyor. Platform, 2018’de Uluslararası Finansal Komisyonu'nun "A" kategorisindeki üyeleri arasına girdi ve Finans Komisyonu’na katıldı. Platform, bu üyelikle Ticaret Kalitesi Sertifikası alarak kullanıcılarına bağımsız profesyonel bir organizasyonun korumasını garanti ediyor. Binomo, yasal niteliklerinin yanı sıra avantajları ile de globalde birçok ödülü alıyor. Bunların arasında 2015’te FE Ödülleri kapsamında ‘Yeni Başlayanlar İçin En İyi Platform’ ödülüne layık görüldü. 2016’da da IAIR (Excellence in Global Economy and Sustainability) tarafından da ‘Yılın Platformu’ seçildi.

Binomo ile günde 150 dolara kadar kazanmak mümkün

Binomo kullanıcılarının yüksek düzeyde ek gelir kazanmasındaki avantajları ilk sırasında eğitim içerikleri, ikramiyeler ve hesap türlerine bağlı özel koşullar yer alıyor. 130’dan fazla ülkede 30 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya hizmet veren Binomo, bu sayede dünya standartlarında bir platform olma yolunda hızla ilerliyor. Platform, profesyonel seviyede eğitimler, analiz hizmetleri ve müşteri desteği ile kullanıcılarıyla 7/24 iletişimde kalıyor ve globaldeki piyasalara eşzamanlı erişme imkanı veriyor. Binomo, kullanıcıları ile işbirliklerinde şeffaflık politikasını izliyor. Son teknolojiyle geliştirdiği hizmetleri ile piyasaların anlık durumunu görme ve riskleri objektif olarak değerlendirme fırsatı sunuyor. Tüm bu avantajlarla müşterileri ile arasında karşılıklı güven bağı oluşturuyor. Platform, kullanıcı memnuniyetine dayalı yatırım ortamı yaratırken, adayların farklı hesap türlerinin ayrıcalıklarından yararlanarak en hızlı şekilde profesyonel yatırımcıya dönüşmelerini sağlıyor. Peki Binomo kullanıcıları günde 150 dolara kadar ek geliri nasıl elde ediyor?

Binomo ile finansal okuryazarlığını geliştirmek ve günde 150 dolara kadar ek gelir kazanmak için Binomo web sitesinden ücretsiz Demo Hesap oluşturun.

Binomo, VIP hesapta 70’ten fazla varlığa erişim sağlıyor

Platform kullanıcıları, üyelik hesabı oluşturmasının ardından yalnızca 120 TL’lik en düşük işlem tutarıyla gerçek hesap statüsüne geçiyor. Bunu yaparken birçok işlem avantajı da yakalıyor. Platform üyelerinin, standart hesapta 48, gold hesapta ise 61 varlığa erişmesini mümkün kılıyor. Ayrıca VIP hesaba sahip üyeler 74 varlıkla yatırım yapabilirken, Binomo’nun hazırladığı sigorta, kişisel yönetici, nakit para iadesi, risksiz işlem ve ödüller gibi ek özelliklerden de yararlanabiliyor. Tüm yatırımcılar hesap türlerine göre Binomo’da günde 150 dolara kadar kazanabiliyor ve bu rakam aylık 4 bin 200 dolara kadar çıkabiliyor. Üyeler, her ay platform tarafından hazırlanan kampanyası Megabonus ile alacakları promosyon koduyla da %100 ila 200 arasında değişen para yatırma bonuslarını almaya hak kazanıyor. Kullanıcılar her ay için belirlenen özel bonusları web sitesinde listeliyor:

https://binomo2.zendesk.com/hc/en-us/categories/4403097371923-Promotions-and-bonuses

Üyeler ücretsiz demo hesabıyla işlem yapmayı öğreniyor

Binomo, her yatırımcı adayının katılabileceği ücretsiz demo hesabıyla da üyelerinin işlem yapmasına izin veriyor. Adayların hem platformu hem de işlem araçlarını keşfetmesini sağlıyor. Kullanıcılarının finans dünyasının renkli yönlerini öğrenmeleri için farklı yöntemler geliştiriyor. Düzenlediği ödüllü turnuvalarla her hesaptan yatırımcının deneyim kazanmasını sağlayarak başarı şansını da artırıyor. Her hesap türüne sahip kullanıcıların katılabildiği turnuvalar, globaldeki binlerce yatırımcıyı bir araya getiriyor. Kullanıcılar işlem yaparken diğer yatırımcıların hamlelerini de gözlemleyerek analiz yeteneğini pekiştiriyor. Bunlardan biri olan Günlük Ücretsiz Turnuvalar’da üyeler para yatırmadan pratik yapma ve ödül kazanma şansı yakalıyor. Platformun sitesinde yer alan stratejilerde de yatırımlarında kullanabileceği yeni taktikleri inceleyebiliyor. Finans ve ekonomiye dair okuryazarlık kazanmak isteyen adaylar da Binomo’nun ekonomi dünyasından farklı kişilerin konuk edildiği podcast serilerini dinleyebiliyor. Bunun yanı sıra BinomoBlog’taki içerikleri okuyarak yatırım dünyasına dair farklı konularda bilgi edinebiliyor. Bireyler bu sayede hem kendini geliştiyor, hem de geçmişten bu yana gündemde yer alan finans konularını takip ediyor.

Bu içerik, yatırımın her zaman risk barındırdığını kullanıcılarına hatırlatan Binomo’nun sitesindeki bilgilerden derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi içermez.