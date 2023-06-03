BioNTech kanser ilacında başarı sağladı. Müjde verilecek gelişme

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, akciğer kanserine karşı bir ilaçta ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

BioNTech kanser ilacında başarı sağladı. Müjde verilecek gelişme

BioNTech firmasının geliştirme çalışmaları süren akciğer kanseri ilacının, katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğü bildirildi.

BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin akciğer kanserine karşı OncoC4’un antikor adayı ONC-392'nin (gotistobart) faz ½ denemelerinde cesaret verici işaretler alındığı ifade edildi.

Antikor adayının katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğünün görüldüğü bildirildi.

Yetkililerden onay için gerekli olan Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı söylendi.

BioNTech ve OncoC4, 20 Mart’ta akciğer kanseri ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacaklarını duyurmuştu.

İş birliği süresince, BioNTech, OncoC4’ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücreti sağlayacağı bildirildi.

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