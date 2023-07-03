BioNTech bugün hakim karşısına çıkıyor

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, 58 yaşındaki davacı erkek BioNTech tarafından üretilen korona virüsü aşısı olduktan sonra sağ gözünde ciddi bir görme kaybı olduğunu iddia ederek, biyoteknoloji şirketinden 150 bin euro tazminat talep ediyor.

Ayrıca, BioNTech'in davacının olası maddi zararlarını da karşılaması isteniyor.

DW Türkçe'deki habere göre korona virüsüne karşı geliştirdiği Comirnaty adlı aşının sağlığa olumsuz etkileri olduğu iddiasıyla biyoteknoloji şirketi BioNTech hakkında açılan tazminat davasının ilk duruşması pazartesi günü Almanya'nın Rottweil kentinde yapılacak.

Mainz merkezli BioNTech ise suçlamaları reddederek, davacının iddialarının asılsız olduğunu savunuyor. Şirketin sözcüsü, "Davacı tarafından belirtilen sağlık sorunları sunulan bütün bilgiler temelinde titizlikle incelendi" açıklamasını yaptı.

AŞI ÜRETİCİSİ ŞİRKETLERE ÇOK SAYIDA TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Söz konusu iki dava, Almanya'da korona virüsü aşısı üreticilerine karşı açılan ilk davalar olma özelliğini taşıyor.

Welt am Sonntag gazetesinin Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Almanya'da Covid-19 aşısı üreticisi şirketlere tazminat talebi ile mahkemelere yapılan 209 başvuru bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) Covid-19 aşısı temin ederken, aşı ile bağlantılı herhangi bir tazminat davası açılması durumunda dava masrafları ile tazminatları ilgili üye ülkenin ödemesi konusunda aşı üreticisi şirketlerle bir anlaşmaya varmıştı.

Aşı nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını iddia eden yaklaşık bin 500 kişiyi temsil eden avukat Tobias Ulbrich, masrafların devlet tarafından karşılanacak olmasının davaları da etkilemesinden kaygı duyduğunu ifade etti.

Ulbrich, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, üretici firmaların avukat masraflarının devlet tarafından karşılanması nedeniyle uzlaşmaya yanaşmadıklarını söyledi.

ASTRAZENECA DAVASINDA KARAR ÇIKMAYABİLİR

Bamberg'deki Bavyera Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde ise AstraZeneca'ya karşı açılan davanın temyiz duruşması yapılacak.

Hof'taki Eyalet Mahkemesi, yaklaşık altı ay önce kadın bir davacı tarafından açılan tazminat davasını reddetmişti.

Davacı bunun üzerine bir yüksek mahkemeye temyiz başvurusu yapmıştı.

Davacı, AstraZeneca tarafından üretilen aşıyı olmasının ardından sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla tazminat davası açmış, ancak mahkeme ne üretim hatası ne de aşı ile bağlantı bilgilendirmede eksiklik tespit edilmediği gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Davada, pazartesi günü karar çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Tarafların uzlaşmaya varmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.