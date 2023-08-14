Bir AKP efsanesi. Tarlalara binalar yapılınca ekim alanları daraldı. Ekim alanı küçülünce pamuk ithalatı başladı

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, 2022 senesine oranla bu yıl pamuk ekim alanlarının yüzde 25 daraldığını açıkladı. Yine aynı şekilde Balçık önümüzdeki yıl ise pamuk ekiminin yüzde 40 daralabileceğini iddia etti.

Bir AKP efsanesi. Tarlalara binalar yapılınca ekim alanları daraldı. Ekim alanı küçülünce pamuk ithalatı başladı

Tarımda Türkiye’nin en önemli ürünlerinden olan pamuk için bu sezon üretim olarak daralmaya gidildi. Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık’a göre bu yıl, geçen seneye oranla pamuk ekim alanları yüzde 25 azaldı. Yerli pamuğun ithal pamuğa yenildiğini de söyleyen Balçık, “İthal edilen pamuğun iç piyasa fiyatı 58 TL, yerli pamuğumuzun fiyatı ise 43 TL. Türkiye’de pamuk fiyatı dünyaya göre yüzde 29 daha ucuz. Mevcut pamuk üretimimiz ve devreden pamuğumuz iç piyasada maalesef para etmiyor. Kısacası yerli pamuk, ithal pamuğa yenildi diyebiliriz” dedi.

300 BİN TON İTHAL PAMUK

Ekonomim’den Nurettin Baki’nin haberine göre Balçık, “Geçen sene 560 bin hektar alandan 1 milyon ton lif pamuk elde etmiştik. Bu sene ekim alanı yüzde 25 daraldı ve 450 bin hektara geriledi. Rekolte için şu an konuşmak erken ama sahada gözlemlediğimiz kadarıyla; pamuğun verimini düşüren hastalıkların olduğunu gördük. Bu sezon minimum 750 bin ton pamuk üretimi bekliyoruz. Geçen sezondan devreden 350 bin ton pamukla birlikte Türkiye’nin bu sezon totalde 1 milyon 100 bin ton pamuğu olacak. Ülkenin pamuk tüketimi ise 1 milyon 400 bin ton. Arada 300 bin ton fark var. Bu fark ithal pamukla kapatılıyor” dedi.

"TÜRKİYE'DE PAMUK FİYATI DÜNYAYA GÖRE YÜZDE 29 DAHA UCUZ"

Bertan Balçık, “Yurt dışından ithal edilen lif pamukların fiyatı kilogram başına 58 TL civarında, oysa Türkiye’de iç piyasada pamuk yaklaşık 43 TL civarında. Arada büyük bir fark var. Bu üreticinin pamuktan uzaklaşmasına neden oluyor. Türkiye’de pamuk fiyatı dünyaya göre yüzde 29 daha ucuz. Bu bizim pamuk sektörünün tarihinde olmayan bir fark. Bu fiyat farkı asla kabul edilemez. Burada çok büyük bir adaletsizlik ve haksızlık var. Üreticiye verilecek prim desteğiyle bu haksızlık telafi edilemez. Türkiye’de pamuk üreticisi zararına pamuk satıyor. Türkiye 2 milyon ton pamuk tüketiminden 1 milyon tona düştü. Bu çok vahim bir tablo” ifadelerini kullandı.

İç piyasada fiyatların dünya piyasalarının gerisinde kalırsa üreticinin ekimden vazgeçebileceğini kaydeden Balçık, bu yıl yüzde 40 verim kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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