Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı

Bir spor salonunda jimnastik hareketleri yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde bir kadının tavana bağlı iplerden sarkarak çeşitli jimnastik hareketleri yaptığı görüldü.
Kadın jimnastik hareketlerine devam ettiği sırada birden eşofmanı belinden çekildi. Jimnastik hareketinde iç çamaşırıyla kalan kadın daha sonra yere düştü.
Spor salonunda bulunan diğer insanlar ise olanlara gülerek karşılık verdi.
O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.
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