3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı

Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı

Jimnastik hareketleri yapan bir kadın, talihsiz bir kazanın kurbanı oldu. Jimnastik hareketleri sırasında eşofmanı belinden düşen kadın kendisi de iç çamaşırıyla birlikte yere düştü.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 09:36
Takip Et

Bir anda iç çamaşırıyla kaldı. Jimnastikçi kadının zor anları

Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
+
Aa
-

Bir spor salonunda jimnastik hareketleri yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde bir kadının tavana bağlı iplerden sarkarak çeşitli jimnastik hareketleri yaptığı görüldü.

Kadın jimnastik hareketlerine devam ettiği sırada birden eşofmanı belinden çekildi. Jimnastik hareketinde iç çamaşırıyla kalan kadın daha sonra yere düştü.

Spor salonunda bulunan diğer insanlar ise olanlara gülerek karşılık verdi.

O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
3
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
4
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
5
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
6
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
7
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿İsveç'te anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği duyuruldu
﻿İsveç'te anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği duyuruldu
﻿İsveç'te anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği duyuruldu
﻿Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Munzur Üniversitesi 19 akademik personel alacak
﻿Munzur Üniversitesi 19 akademik personel alacak
﻿Munzur Üniversitesi 19 akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.