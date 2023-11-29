Ölüm Döngüsü Hareketini yapan tek sporcuydu. Sonra paralel ve asimetrik barlarda ayağa kalkmak yasaklandı

Tarihe kanlı Münih Olimpiyatları olarak geçen 1972 Olimpiyatlarında Rus Jimnastikçi Olga Karbut'un yaptığı ve sonrasında yasaklanan Ölüm Döngüsü hareketi Ekşi Şeyler’de bir yazar tarafından anlatıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ölüm Döngüsü Hareketini yapan tek sporcuydu. Sonra paralel ve asimetrik barlarda ayağa kalkmak yasaklandı

1972 Olimpiyatlarındaki Ölüm Döngüsü hareketiyle tarihe geçen jimnastikçi Olga Karbut’un müthiş performansını Ekşi Şeyler’de paylaşım yapan “cokviskiannecim” rumuzlu bir kullanıcı yazdı.

İşte o yazı:

Olga Korbut ölüm döngüsü hareketiyle ünlü efsane beyaz Rus cimnastikçi. Korbut dönüşü Kynsh ve Korbut'un ortak çalışmasıdır. bu dönüş, asimetrik barda geriye doğru salınımdan oluşur. SSCB içindeki başarılı performanslarından sonra, 72 olimpiyatlarına favori olarak katılan Korbut, 3 kez barı tutamaması sebebiyle madalyayı ya kaptırır. Fakat denge çubuğu, zemin egzersizi, takım yarışmalarında 3 altın madalya alır.

Asimetrik bar performansında ise ilginç şeyler olur. İlk denemesinde başarısız olur. Ancak ertesi günkü performansında başarılı olur, jüri puan olarak 9.8 verir. Fakat seyirci protesto edip tam puan ister, protesto sonuç vermeyerek Olga 2. olur. Kan dökülen Münih olimpiyatlarına az da olsa neşe getirir performansıyla Olga Korbut.

Korbut dönüşüne herkes hayran kalır ve alkışlar. Korbut jimnastiği bale, zarafetten arındırıp akrobasi, çalışma, güç ve teknikle birleştirmiş bence sembol olmuştur.

Montreal'de Comaneci'yi yeneceği düşünülen korbut sakatlandığından bunu başaramaz. Comaneci'yi de çok severim ama Korbut gönüllerin şampiyonudur.

Paralel ve asimetrik barlarda ayağa kalkmak yasaklandığından, birkaç diğer hareketle birlikte, Korbut'un isim verdiği hareketin yapılması da engellenmiştir.

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