Bir anlık dalgınlık bir cana mal oldu

El freni çekilmeyen aracın kayarak çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Bir anlık dalgınlık bir cana mal oldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trajikomik olayda namaz kılmak için camiye giden vatandaşa sürücüsüz otomobil çarptı.

Vatandaş hayatını kaybederken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

4 Temmuz günü Korgan şehir merkezinde meydana gelen olayda; el freni çekilmemiş olan otomobil geri hareket ederek, Korgan Belediyesi'nin önünden camiye namaza giden Mehmet Kesen isimli yaşlı vatandaşa çarptı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar hemen 112'ye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Mehmet Kesen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TALİHSİZ ADAM DEFNEDİLDİ

Mehmet Kesen'in cenazesi 5 Temmuz Korgan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, ailesi, yakınları ve Korgan ilçesi halkı yoğun bir katılım gösterdi.

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