Bir ayda yüzde 53 yükselen hisseye yasak geldi

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem tedbiri aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarına 19 Nisan seans sonuna kadar kredili işlem yasağı geldi.

Yapılan açıklamada, “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKMGY.E payları 20/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir” dedi.

BİR AYDA YÜZDE 53 YÜKSELDİ

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı son bir ayda yüzde 53 yükseliş gösterdi. Dünde tavan olan senet yıllık bazda yüzde 287 primli.