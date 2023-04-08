﻿Bir bankacının hukuk zaferi

Bankalar personel çıkartmak için sudan sebep arıyor.

Neredeyse kaşının üzerinde karar var diyerek personel çıkartacak.

Geçen hafta ilginç bir mahkeme sonucu elime ulaştı.

Son dönemde bankacılık sektöründe dev bankalara karşı bankacıları savunup, davaları kazanan Avukat Gökçe Yabuloğlu'nun açtığı bir dava.

Antalya'da yabancı sermayeli bir bankada çalışan 15 yıllık bankacı emekli promosyon kampanyasında babasını ve arkadaşlarını şubesine müşteri olarak kazandırdığı ve promosyon aldığı için tazminatsız kovuldu.

Bankanın gerekçesi akıl almaz, ama sonuçta bu banka, emekçisine tek kuruş vermeden kovmuş.

Avukat Gökçe Yabuloğlu, koca banka ile girdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Banka tazminat ödemeye, izin parası gibi bazı sosyal hakları da ödemeye mahkûm edildi.

Bu bir emsal karardır ancak aynı zamanda Türkiye'de astığım astık kestiğim kestik yapan bankalar için de önemli bir ders.

Bankalar Türkiye'de insan kaynağını hoyratça harcadı ve tüketti. Okumuş eğitimli binlerce insanımızı daha fazla sigorta vs. satmadığı gerekçesiyle işten attı.

İşten atmakla da kalmayıp bu insanların referanslarını da kirletti.

Yani Türkçesi "bana yar olmayan kimseye olmasın" der gibi bu eski personeli hakkında kötü referans verdi.

Bunu defalarca gündeme getirdim ama AKP iktidarı ve bürokratları maalesef sesini çıkartmadı.

Bir dönem 200 bini geçen bankacı sayısı şu an 170 binin de altına düştü.

EYT ile birlikte bu sayının 150 bine düşmesi bekleniyor.

Tabii ki beraberinde az elemanla çok iş uygulamasını getirecek.

Zaten bankalar şimdiden bunu yapmaya başladı.

Az personelle şubelerin koca iş yükünü yaptırmaya çalışıyor.

Bankacılık sektörü bir dönem Çin'de yaşanan çalışma koşullarında çalışıyor.

Çalışma Bakanlığı sesini çıkartmıyor.

170 bin banka çalışanı mağdur ve kan ağlıyor.

Örgütlü sendikalar çaresiz çünkü işveren sendikalardan kurtulma derdinde.

Türkiye'nin en ünlü ailesinin yerli sermayeli bankası sendikayı adeta kovdu.

Böyle bir ortamda banka çalışanının hakkını kim savunacak?

Gökçe Yabuloğlu gibi genç ve inançlı avukatlara ve oluşturduğu sosyal medya platformu ile her gün 100 bin bankacının derdini dile getiren Hanife Serter'e ne kadar teşekkür etsek azdır.

Keşke banka çalışanlarının hakları kanunlarla korunsa da ne avukat Gökçe Yabuloğlu'na ne de Paramedya'ya ne de Hanife Serter'e ihtiyaç olsa…

Ama maalesef oluyor ve bu insanlar aslanlar gibi mücadele veriyor.

Teşekkürler Avukat Gökçe Yabuloğlu teşekkürler Hanife Serter…