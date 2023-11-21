Bir bomba dünyayı yok edebilir mi?

Atom bombasının icadı ve yarattığı yıkımın gözler önüne serilmesi sonrası yeni bir soru ortaya çıktı: Bir bomba dünyayı yok edebilir mi?

Bir bomba dünyayı yok edebilir mi?

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Atom bombasının mucidi olarak bilinen J. Robert Oppenheimer, Trinity testi sırasında icat ettikleri bombanın gücünü gördüğünde şöyle bir söz söylemişti: "Artık ben ölüm oldum. Dünyaların yok edicisi.”

Oppenheimer’ın o sözü atom bombasının neden olduğu dehşeti çok güzel özetledi. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları sonrası yeni bir soru ortaya çıktı: Bir bomba dünyayı yok edebilir mi?

58d6c6cc553711f1d8b82615fa8feec6.jpg

Hiroşima’ya atılan atom bombası 15 kilotondu. Yani ortaya çıkan enerji 15 bin ton TNT’ye eş değerdi. Nagazaki’ye atılan atom bombası ise 20 kilotondu. ABD’nin sahip olduğu nükleer silahlar ise atılan iki atom bombasından yaklaşık 20 kat daha güçlü durumda.

Şu ana kadar yapılmış en güçlü atom bombası ise 1961 yılında Sovyetler Birliği’nde denendi. Sovyetlerin geliştirdiği hidrojen bombasının gücü 50 bin kilotondan fazlaydı. ‘Çar Bombası’ olarak bilinen atom bombası denendiği alandan 55 kilometre uzaktaki köydeki evleri yok etti. Bu bomba belki de bir ‘kıyamet silahına’ en yakın silah olarak biliniyor.

113824369-patv001443182.jpg

Aslında bu bomba 2 kat daha güçlü olacak şekilde yapıldı ancak radyasyon etkilerini azaltmak için son anda küçültüldü. Eğer küçültülmeseydi yaratabileceği tahribat tahmin edilemiyor.

Uzmanlar bu kadar büyük yıkıma neden olacak bir bombanın cephanelikte tutulmasının mümkün olmadığını belirterek, “Bu bombayı kullanmanın kolay bir yolu yok” diyor. Öte yandan ‘Çar Bombası’ kadar büyük bir bombanın füzeyle atılamayacak kadar büyük olması da uçakta yer alacak mürettebat için de ayrı bir risk oluşturuyor.

97263016-gettyimages-906253.jpg

BİR BOMBA DÜNYAYI YOK EDEBİLİR Mİ?

Uzmanlar dünyayı yok edecek bir ‘kıyamet silahı’ fikrini şimdilik olası görmüyor. Bir patlamayla dünyayı yok edecek bir bomba fikri şimdilik teoride mümkün görünmüyor. Ayrıca pratikte de böyle bir bombanın kullanılmasının önünde de çok sayıda engel bulunuyor.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
İstiridyeler nasıl inci yapar? Bilim
İstiridyeler nasıl inci yapar?
SPK Başkanı açıkladı. 46 şirketin halkı arzı 64,3 milyar lira oldu Ekonomi
SPK Başkanı açıkladı. 46 şirketin halkı arzı 64,3 milyar lira oldu
Fransız televizyon kanalı sunucusu İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı Dünya
Fransız televizyon kanalı sunucusu İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı
Başarılı ikinci el satışının püf noktaları Ekonomi
Başarılı ikinci el satışının püf noktaları
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında büyük artış Ekonomi
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında büyük artış
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 365 bini geçti Ekonomi
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 365 bini geçti
Balıkçı karaya vuran dev dalgalara kapıldı Gündem
Balıkçı karaya vuran dev dalgalara kapıldı