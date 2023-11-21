Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Atom bombasının mucidi olarak bilinen J. Robert Oppenheimer, Trinity testi sırasında icat ettikleri bombanın gücünü gördüğünde şöyle bir söz söylemişti: "Artık ben ölüm oldum. Dünyaların yok edicisi.”

Oppenheimer’ın o sözü atom bombasının neden olduğu dehşeti çok güzel özetledi. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları sonrası yeni bir soru ortaya çıktı: Bir bomba dünyayı yok edebilir mi?

Hiroşima’ya atılan atom bombası 15 kilotondu. Yani ortaya çıkan enerji 15 bin ton TNT’ye eş değerdi. Nagazaki’ye atılan atom bombası ise 20 kilotondu. ABD’nin sahip olduğu nükleer silahlar ise atılan iki atom bombasından yaklaşık 20 kat daha güçlü durumda.

Şu ana kadar yapılmış en güçlü atom bombası ise 1961 yılında Sovyetler Birliği’nde denendi. Sovyetlerin geliştirdiği hidrojen bombasının gücü 50 bin kilotondan fazlaydı. ‘Çar Bombası’ olarak bilinen atom bombası denendiği alandan 55 kilometre uzaktaki köydeki evleri yok etti. Bu bomba belki de bir ‘kıyamet silahına’ en yakın silah olarak biliniyor.

Aslında bu bomba 2 kat daha güçlü olacak şekilde yapıldı ancak radyasyon etkilerini azaltmak için son anda küçültüldü. Eğer küçültülmeseydi yaratabileceği tahribat tahmin edilemiyor.

Uzmanlar bu kadar büyük yıkıma neden olacak bir bombanın cephanelikte tutulmasının mümkün olmadığını belirterek, “Bu bombayı kullanmanın kolay bir yolu yok” diyor. Öte yandan ‘Çar Bombası’ kadar büyük bir bombanın füzeyle atılamayacak kadar büyük olması da uçakta yer alacak mürettebat için de ayrı bir risk oluşturuyor.

BİR BOMBA DÜNYAYI YOK EDEBİLİR Mİ?

Uzmanlar dünyayı yok edecek bir ‘kıyamet silahı’ fikrini şimdilik olası görmüyor. Bir patlamayla dünyayı yok edecek bir bomba fikri şimdilik teoride mümkün görünmüyor. Ayrıca pratikte de böyle bir bombanın kullanılmasının önünde de çok sayıda engel bulunuyor.