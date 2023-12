Ölmek isteyen birini nasıl kurtarabilirsiniz

Bir can kurtarmak ister misiniz

Can kurtarmak istiyorsanız bunları mutlaka bilmelisiniz

Birazdan okuyacaklarınızı öğrendiğinizde bir can kurtarabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nurcan Esin, ilk yardım ve can kurtarma konularında bilgiler verdi, “Bazı bilgiler bir insanın hayatını kurtarır. Her zaman sağlıkçılar yanınızda olmayabilir” diye konuştu. Esin, sadece afet zamanlarında hayat kurtarmak yetmez her insanın bazı bilgileri önemle öğrenmesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:

“İlk acil müdahaleyi yapanlar genelde yanınızdaki kişilerdir. Ambulanslar yoğun trafikte bazen gecikebiliyor. Bu nedenle ilk yardım ve can kurtarma hamlelerini bilmeniz gerekir. Kalp ve beynin hasarı ilt 4 dakika içinde gerçekleşir. 6’ncı dakikada risk artar, 10’ncu dakikada geri dönülemez hal alır. Bu nedenle ambulans ve sağlık ekipleri gelene kadar bilinmesi gerekenler vardır.

Hasta ya da yaralanmış bir kişiye ekipler gelene kadar şunları uygulamalısınız:

Şuuru yerinde mi hemen bakmalıyız. Seslendiğimizde ya da dokunduğumuzda yanıt vermiyorsa şuuru kapalıdır. Acilen 112’yi aramanız gerekir. Bu sırada şuuru kapalı kişinin şah damarından nabzının atıp atmadığına bakmalısınız. Nabzı yoksa hemen kalp masajına geçmelisiniz.”

Esin, “Kalp masajına ne kadar erken başlanırsa ölüm riski azalır." diye konuştu ve sözlerini öyle sürdürdü:

“Kalp masajı ambulans gelene kadar beynin oksijensiz kalmasını engeller. Beyin hücrelerinin hasarını azaltmak hayati önem taşır. Ellerinizin ayalarıyla göğüsün tam ortasına kıpırdamadan yer değiştirmeden kollar 90 derece dik olacak şekilde kalbe baskı uygulamalısınız. 30 hamleden sonra rahat nefes alması için kişinin baş geri- çene yukarı pozisyonu aldırmalısınız. Sonrasında derin nefes alıp, burnunu elimizle kapattığımız hastanın ağzından 2 kere nefes vermelisiniz ve hiç aralık vermeden tekrar kalp masajına geçilmelidir. Bu döngü bir dakikada 100-120 bası olmalıdır. Sonrasında kişinin nefes alıp almadığını kontrol etmeliyiz. Kişinin kalp atışı hissedilmeli ve soluk alıp almadığı kontrol edilmeli sağlık ekiplerinin gelmesi beklenmeli.”

Yaralı kişilere de müdahale edilebileceğini hatırlatan Esin şunları söyledi:

“Kanama durumlarında ise kanayan bölgeye temiz bir bezle baskı uygulamalı; yani kanayan yere baskı uygulamalıyız. Yaranın üzerine basılan bez kanlanmış olsa bile devam etmeli, çok fazla kan olmuşsa da başka bir temiz bezle aynı müdahaleyi yapmamız gerekir."